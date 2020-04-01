ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Астрологи рассказали, в каких парах брань и склоки будут чаще, чем затишье и радость.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf; Jeff Tzu-chao Lin, West Coast Surfer;

Говорят, милые бранятся, только тешатся. Но, увы, это не всегда так. Если ссоры в семье вспыхивают чаще, чем огонь под чайником, жди беды. Астрологи отмечают, что избежать таких бурных выяснений отношений можно, ориентируясь на совместимость знаков зодиака.

Телец и Близнецы

Эту пару связывает не только взаимное влечение и магнетизм, но и серьезные разногласия в вопросах свободы. Телец жутко ревнует свою половинку ко всему, что движется, и будет изводить ее упреками. А своевольные и легкие Близнецы не терпят ограничений и оков.

Дева и Водолей

Дева очень любит планировать все наперед, причем, не только для себя, но и для партнера. А вольный Водолей ненавидит ограничения и стремится к спонтанности. Только очень мудрые представители этого знака смогут вытерпеть постоянную критику Девы.

Козерог и Стрелец

Эта парочка тоже не совпадает в представлениях о свободе. К тому же, Козерог ответственен и требует того же от других. А Стрелец часто забывает о данных обещаниях, очень зля этим своего партнера.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака становятся друзьями и хорошими коллегами по работе.

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