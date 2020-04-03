Почему Дональд Трамп проиграет выборы президента США в 2020 году

Уже этой осенью в США стартуют президентские выборы. Список кандидатов на пост президента до конца не сформирован, но одно известно точно — за статус президента страны поборется нынешний ее лидер Дональд Трамп. 5-tv.ru определил три главные причины, почему Дональд Трамп проиграет приближающиеся президентские выборы 2020 года.

Немного о Дональде Трампе

Дональду Трампу присуща прямолинейность, которая иному политику стоила бы карьеры. Впрочем, одно дело — критические высказывания на своей странице в Twitter и совсем другое — строительство стены между США и соседствующей с ней родиной сомбреро. Последнее вкупе со многими другими его заявлениями рискует худшим образом сказаться на итогах президентских выборов 2020-го. Велика вероятность, что все это острословие приведет к тому, что Дональд Трамп проиграет выборы президента.

Примечательно, что в 2016-м кандидатуру Трампа на пост лидера государства критиковали все, кому не лень. В какой-то момент недовольство докатилось до американского шоу-бизнеса. Селебрити принялись делать громкие заявления, якобы уедут из США или как минимум уйдут из социальных сетей, если Трамп не проиграет президентскую гонку 2020 года.

В их числе оказались Майли Сайрус, Вупи Голдберг, Шер и многие другие. Последняя вообще заявила, что в случае становления Трампа президентом, переезжать можно куда угодно — хоть на Юпитер. Куда проще на возможную победу Трампа отреагировал писатель Стивен Кинг, пообещавший просто перестать вести страницу в Twitter. Впрочем, писатель все же вернулся в сеть, а певица Шер с многочисленными коллегами так и не сменила место жительства.

Тем не менее сегодня американская общественность все чаще склоняется к мысли, что Дональд Трамп проиграет выборы лидера США, что намечена на 3 ноября 2020 года.

Националистические высказывания

В период избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп в случае победы пообещал принять серьезные меры, чтобы на территорию США более не проникали нелегальные иммигранты. После избрания на пост главы страны Трамп начал действовать жестче. В какой-то момент он заговорил о высылке беженцев.

Слова лидера государства вызвали бурную реакцию в обществе. По стране прокатилась волна протестов. Одним из участников такого мероприятия был основатель Google Сергей Брин, чья семья якобы переехала в США из-за притеснений евреев на родине. Селебрити напомнили президенту, что США состоят из людей с похожей историей.

Дональд Трамп не раз делал громкие националистические заявления. globallookpress.com / Nie Yunpeng

Современный упор на темы равноправия и толерантности рискует сыграть против избрания Трампа на второй срок. Несмотря на явственную тенденцию среди предыдущих президентов США оставаться на второй срок, судя во всему, Трамп проиграет президентские выборы 2020 года. Главная причина — его националистические высказывания и политика, направленная против нацменьшинств, к коим относят себя многие известные американцы.

Что касается обычного избирателя, то он в полной мере может подпасть под современные тренды и не поддержать Трампа, даже если четыре года назад отдавал за него свой голос.

Низкий рейтинг

Летом 2019 года издание Politico опросило жителей США на тему того, за кого те будут голосовать на президентских выборах в 2020-м. Результаты показали, что 44% поддержали бы Байдена — давнишнего политического противника нынешнего главы Белого дома. Последнему, судя по итогам исследования, отдадут свой голос всего 33% опрошенных.

Около четверти респондентов затруднились с ответом.

Коронавирус

Разразившаяся пандемия коронавируса в мире рискует вылиться в невиданный до этого финансовый кризис. На фоне распространения болезни люди теряют источник заработка и переживают сильнейший стресс из-за возможности заразиться не до конца изученной болезнью. В такое время общество нуждается в сильном государственном аппарате, а не в громкой риторике с трибуны.

Пандемия коронавируса повлияла на экономику стран всего мира. globallookpress.com / Cadu Rolim

С учетом сложившихся обстоятельств велика вероятность, что Дональд Трамп проиграет выборы президента. Этот политик изначально выделялся на фоне других кандидатов за счет своего острословия и громких заявлений. В прошлый раз многие его поддержали, ведь тот пообещал снизить количество нелегальных иммигрантов на американских улицах. Однако сегодня граждан государства волнуют куда более насущные вопросы: как не потерять работу? Как жить в условиях пандемии? Когда создадут лекарство? Что будет со сбережениями? Как в дальнейшем развернется экономическая ситуация в стране?

Американская пресса в свою очередь пишет о недостаточности принимаемых в стране мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. В магазинах все реже можно найти антисептик, что уже вменяется нынешней администрации Белого дома. Этот маленький, но очень важный в условиях разразившейся пандемии COVID-19 момент рискует стать решающим фактором в избрании нового лидера среди американцев.

Кроме того, американский народ мало волнует вопрос нелегальных иммигрантов, потому что на улицы сегодня отваживаются выходить очень немногие. Большинство жителей страны отсиживается на карантине и ждет новостей о создании лекарства. Неизвестно, как сложится ситуация с распространением COVID-19 к 3 ноября 2020 года, но то, что избирателя будут волновать уже совсем другие вещи — это факт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дональд Трамп демонстративно отошел от сославшегося на недомогание врача.