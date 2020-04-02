День Фотиньи-Колодезницы: что можно и категорически нельзя делать 2 апреля
Главный символ этого дня — вода. Она помогает укрепить здоровье и защитить от бед.
Фото: РИА Новости / Петрухин
2 апреля в православной традиции — день Фотиньи-Колодезницы. Это персонаж из библейского предания, согласно которому Фонина самаритянка дала испить воды из колодца Иакова сыну Божьему, Иисусу. Она же возвестила о приходе Мессии. В 66 года Фонина приняла мучиническую смерть, тоже при участии воды. Ее римляне бросили в колодец.
Что нельзя делать 2 апреля
Поскольку этот день в истории связан с водой, ей 2 апреля уделяется особое внимание. Нельзя готовить в день Фотиньи на вчерашней воде, иначе уйдут силы.
Нельзя есть скоромное, поскольку в это время еще идет пост. Также нельзя ругаться, пускать сплетни и слухи.
Не стоит давать свежую воду чужим людям. Их следует поить вчерашней. А домашних, напротив, только свежей, желательно из колодца.
Что можно делать 2 апреля
Полезно умываться водой из колодца, таким образом можно укрепить свое здоровье и защититься от хворей.
Если в поле закопать три пятака в этот день, в семье будет достаток.
Водой из колодца также следовало окропить дом и огород. Это притягивало удачу к хозяевам, их дела должны были наладиться и пойти в гору.
Народные приметы
Звездное небо говорит о том, что тепло еще придет нескоро.
Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным.
Дождь в этот день означает, что осень принесет много грибов.
Жди скорые осадки, если облака идут против ветра, а птицы кружат в небе.
Солнце скоро выйдет, если на улицу просится кот.
Если собака ночью воет на Луну, то скоро начнется сильный ветер.
Если много талой воды повсюду, то в мае будет много новой травы.
Если лежит снег, и наст его колюч, то урожай будет богатым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается в христианском мире 1 апреля.
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