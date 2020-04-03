Почему Дональд Трамп победит в выборах президента 2020

В ноябре 2020 года грядут очередные выборы президента США. Политологи считают, что на их исход может повлиять пандемия коронавируса. Велика вероятность, что не последнюю роль здесь сыграет эффективность предпринятых властями мер по борьбе с новой китайской пневмонией.

Эксперты уже сейчас делают прогнозы касаемо итогов грядущей избирательной кампании. По мнению многих, скандальный имидж и сложившаяся ситуация во всем мире пойдут на пользу главному кандидату президентской гонки. Проще говоря, Дональд Трамп победит на выборах во второй раз.

5-tv.ru составил ТОП-3 причин, объясняющих победу Трампа в борьбе за место в овальном кабинете.

Опрос американцев

В ноябре 2019-го издание Politico провело опрос среди двух тысяч американцев на тему итогов грядущих выборов. Результаты показали, что 56% опрошенных жителей США считают, что Трамп победит в выборах, противоположного мнения придерживаются 34% респондентов. Оставшиеся 10% затруднились с ответом.

В то же время, по результатам соцопроса, заказанного телеканалом NBC и газетой The Washington Post, рейтинг Трампа уступает остальным пяти кандидатам на пост президента. Что касается самого политика, то он слабо верит в опросы, заказанные средствами массовой информации. По мнению 45-го главы США, его оппоненты имеют привычку выдавать желаемое за действительное.

Импичмент

В сентябре 2019 года Палата представителей объявила Дональду Трампу импичмент. До него то же самое произошло со скандально известным Биллом Клинтоном и 17-м президентом Америки Эндрю Джонсоном. Каждый из политиков стал участником громкого скандала.

Трампа заподозрили в превышении должностных полномочий после того, как тот в личной беседе якобы просил Владимира Зеленского о проведении расследования против своего идеологического противника — Джо Байдена. Главу Белого дома обвинили в превышении должностных полномочий, однако безрезультатно. В тот раз победил Дональд Трамп, сплотив вокруг себя членов партии республиканцев.

Победа Трампа в импичменте дает ему козырь на выборы 2020 года. globallookpress.com / Stefani Reynolds

По мнению некоторых экспертов, итоги импичмента 2019-го могут стать козырем в рукаве Трампа на грядущих выборах. Этой же точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Эксперт считает, что результаты импичмента придали политику образ победителя, что в свою очередь склонит на его сторону сомневающихся избирателей.

Борьба против COVID-19

Пандемия COVID-19 грозится повлиять не только на повседневность миллиона простых граждан или поднять цены на медицинские маски. Кроме этого, она рискует предрешить итоги 59-х выборов американского президента.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, ответственность за происходящее в США на фоне коронавируса в итоге всецело возложат на Трампа. Чиновник считает, что при таких обстоятельствах Трамп вряд ли победит на грядущем голосовании, а вот шансы Байдена заметно возрастают.

В то же время эксперты отмечают, что Белый дом во главе с Трампом не только борется с распространением новой китайской пневмонии в стране, но также оказывает активную поддержку государственной экономике США.

Очевидно, став государственным деятелем, Дональд Трамп не перестал быть предпринимателем. Он понимает угрозу введенных мер против распространения COVID-19 для финансового сектора и предпринимает все необходимое для смягчения ситуации. В числе популярных решений — осуществление обязательной выплаты по 1 000 долларов на взрослого и 500 на ребенка.

Впрочем, говорить о том, что Трамп победит на выборах 2020 года еще рано, потому как пришедший за новой китайской пневмонией кризис еще не миновал.

Ранее 5-tv.ru писал об отправке самолета из РФ с медикаментами в США для помощи в борьбе с пандемией.