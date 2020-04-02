По словам Юрия Ярошенко, водка, в частности, не может гарантированно очистить поверхности от разного рода вирусов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач семейной медицины «Евромед Клиник» Юрий Ярошенко в интервью 5-tv.ru рассказал об алкогольных напитках, как средствах обеззараживания в условиях пандемии коронавируса.

По словам специалиста, для достижения оптимального эффекта отлично подойдет этиловый спирт. Им можно обрабатывать различные поверхности и гаджеты. В случае, если речь идет о водке и других крепких спиртных напитках, то гарантированно отмыть что-либо от вирусов они не могут.

«Алкоголем можно протирать, но здесь есть одна вещь — очень простая и очевидная. В алкоголе спиртовой процент всего лишь 40. В такой концентрации спирты, к сожалению, не смывают органику — жиры и органические соединения, которые находятся на поверхностях или на других каких-то вещах, тех, что мы пытаемся отмыть и очистить. А поскольку они не смывают и не разбавляют, то гарантированно очистить от всякого рода вирусов не может», — сказал Юрий Ярошенко.

Врач добавил, что 40% спирт не способен проникнуть в органические слои и уничтожить бактерию. Нужного эффекта можно достичь только концентрацией 70% по аналогии той, что повсеместно применяется в медицине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эффективных способах профилактики заболевания коронавирусом.

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