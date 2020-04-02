Россияне назвали новорожденного ребенка в честь коронавируса

Жители Новокузнецка решили назвать новорожденного сына именем Ковид в честь заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом сообщает местное агентство «КузПресс».

«Я считаю, и жена согласилась со мной, что имя звучное, сильное и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь. <…> Сейчас все только и говорят, что про коронавирус, который уже покорил полмира, закрыл границы и так далее, от него и курсы валют прыгают, нефть там… Надеюсь, что это имя принесет ему счастье. Пусть он будет такой же крутой», — заявил отец ребенка.

По его словам, у младенца отличный аппетит, а спит он как богатырь. Правда, громко кричит после пробуждения.

Агентство не уточняет, зарегистрировала ли пара имя малыша в органах ЗАГС. Другим изданиям сотрудники управления в Новокузнецке пока не дали официальных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве родился ребенок, предположительно, зараженный коронавирусом. Мать малыша получила положительный тест на COVID-19.