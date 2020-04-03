Фомин день или Катаник: что можно и нельзя делать 3 апреля

Традиционно 3 апреля русская православная церковь чествует патриарха Константинопольского святителя Фому, а также епископа Кирилла Катанского. В народе этот праздник известен более как Фомин день или Катаник.

Интересно, что на Руси именно 3 апреля считался последним днем, когда молодежь могла вдоволь накататься на санках и поиграть в снежки. После зимние забавы заканчивались, и люди постепенно сменяли одежду на весеннюю, а также начинали подготовку к урожайному сезону.

Согласно поверьям, это время считалось довольно опасным, поскольку риск заразиться смертельной болезнью именно 3 апреля как никогда высок. Поэтому соблюдать народные приметы сегодня особенно важно. В противном случае можно лишиться не только счастья, но и собственного здоровья.

Что нельзя делать на Катаника?

Во-первых, предки верили, что если сегодня увидеть падающую звезду — быть несчастью. Поэтому на Руси 3 апреля запрещалось выходить на улицу после заката и смотреть в окно.

Во-вторых, на Катаника строго-настрого запрещалось ругаться с близкими или желать кому-то зла. Иначе — можно прогневать злые силы и навлечь на себя смертельную опасность.

В-третьих, сегодня нельзя готовить борщ или щи, а также пироги с картошкой. Ведь эти блюда ставят на поминальный стол, а на Катаника они могут привлечь в дом смерть или тяжелую болезнь.

В-четвертых, 3 апреля нельзя пускать на кровать кошку. Считалось, что во сне животное могло отобрать силы у хозяина. Также запрещено было стирать постельное белье. Тот, кто ослушается, может навсегда лишиться спокойного сна.

Что можно делать в Фомин день?

На Руси 3 апреля традиционно затевали генеральную уборку. Считалось, если хорошенько прибраться в доме и вымести весь сор, то можно избавиться даже от серьезных болезней и привлечь в дом чистую энергию.

Также хорошей приметой сегодня считалось собрать родных и близких за одним большим столом и обсудить все наболевшее. Так, можно и «пар спустить», и поднять настроение друг другу за нескучной беседой.

Кроме того, предки верили, что сны в этот день могут предсказать ближайшее будущее. Поэтому, если увидеть во сне что-то хорошее — к богатству и процветанию, а если причудились кошмары — стоит задуматься о своем поведении на яву.

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