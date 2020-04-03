Назван ТОП-10 самых смешных названий российских водоемов

Туристический портал «ТурСтат» опубликовал ТОП-10 самых веселых и необычных названий рек России, основываясь на данных социального опроса среди пользователей сети.

Так, по мнению респондентов, самое забавное название у реки Звероножка, протекающей в Московской области. Вторую позицию в этом рейтинге заняла горная речушка Херота, расположенная в Адлерском районе Сочи. На третьем месте оказалась Малявка из Рязанской области.

Кроме того, в пятерку лидеров выбились река Мусорка в Самарской области, а также водоем с интересным названием Моча, расположенный в Нижегородской области.

Замыкает рейтинг самых смешных и необычных названий для водоемов реки Явонь, Нюховка, Сучок, Сал и Тухлянка, протекающие в Новгородской, Тульской, Тверской, Ростовской и Сахалинской областях соответственно.

Несмотря на то, что названия этих водоемов действительно необычные и заставят задержаться возле достопримечательности даже видавшего виды туриста, эксперты уверяют: на территории страны еще огромное множество интересных и забавных названий рек и озер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван ТОП самых смешных профессий в России.