Что делать, если у ребенка признаки ОРВИ во время пандемии COVID-19
По словам педиатра Михаила Ткаченко, в каждом конкретном случае действовать необходимо по-разному, но всегда — соблюдать строгий режим карантина.
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Педиатр Михаил Ткаченко рассказал, что делать в случае обнаружения симптомов ОРВИ сходных с признаками коронавируса у собственного ребенка.
«Необходимо вызвать врача на дом. И не ходить ни в поликлинику, ни в частные клиники. В условиях эпидемии коронавируса любые симптомы ОРВИ следует расценивать, как возможные проявления именно коронавирусной инфекции», — сказал доктор.
По словам Михаила Ткаченко, клинически не представляется возможным отличить обычный респираторный вирус от коронавируса.
«К счастью, у детей эта инфекция протекает довольно легко и не требует госпитализации. Но госпитализировать нужно тех детей, возраст которых моложе трех лет, а также детей любого возраста с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, а также детей, которые находятся на иммуносупрессивной терапии», — заявил врач.
Педиатр подчеркнул, что следует соблюдать строгий режим карантина. Нужно изолировать ребенка от взрослых пожилого возраста — бабушек и дедушек. Лучше, чтобы они вообще не находились с зараженным в одном помещении. Если такой возможности нет, то следует носить защитные маски и пользоваться антисептиком. Также рекомендуется исключить контакты с животными.
Ткаченко отметил, что ребенок может являться носителем вируса еще в течение нескольких дней после исчезновения симптомов. Только врач может определить, когда переболевшему стоит начать контактировать с другими людьми.
В настоящий момент по данным университета Джона Хопкинса число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек. От COVID-19 погибли более 50 тысяч.
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Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
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