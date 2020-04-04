🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 4 апреля, Луна находится в знаке Лев. Этот период благоприятен для налаживания общения с теми, с кем вы находились в ссоре. Ранимым людям особенно важно услышать о своей значимости и востребованности. Однако финансовые дела, связанные с большими рисками, сейчас лучше отложить.

♈ Овен

Овен, в вашей жизни наступает белая полоса. Все начинания будут заканчиваться положительным финалом. Речь не только о самореализации, но и о небольших финансовых операциях.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♉ Телец

Телец, не пренебрегайте дыхательной гимнастикой. Во-первых, она помогает расслабиться, а это то, что вам сейчас необходимо, а во-вторых, это полезно. Отличное время для того, чтобы после дыхательных упражнений заняться спортом.

Космический совет: займитесь дыхательной гимнастикой.

♊ Близнецы

Близнецы, почему бы не заняться шоппингом. Несмотря на то, что все сейчас находятся на самоизоляции, эра высоких технологий позволяет это сделать. Тем самым, вы не только порадуете себя, но и поддержите бизнес.

Космический совет: порадуйте себя обновками.

♋ Рак

Раки, вами движут благородные мысли. Вы помогаете всем, кому только можно. Но в очередной раз забываете о себе. Послушайте, вам просто необходимо найти золотую середину.

Космический совет: помогите и себе.

♌ Лев

Лев, постарайтесь, как можно чаще быть на связи со своими близкими. И вам, и им будет спокойнее от общения друг с другом. Если у вас есть пожилые родственники, еще раз расскажите им, как важно в период пандемии находиться дома. Пусть они почувствуют, как дороги вам.

Космический совет: держите связь с близкими.

♍ Дева

Это нормально чувствовать беспокойство, но, когда дело доходит до панических атак — необходимо принимать меры. Попробуйте успокоится — послушайте любимую музыку, или позвоните близкому другу.

Космический совет: не паникуйте.

♎ Весы

Весы, вам очень необычно находиться вне социума. Вы привыкли, что вас всегда окружают люди, шум и суета. Но возможно это время дается вам для того, чтобы переосмыслить некоторые ваши поступки, подумать о будущем и составить четкий план.

Космический совет: не бойтесь одиночества.

♏ Скорпион

Скорпион, несмотря на то, что в вашем окружении много людей, которые желают вам добра, иногда лучше прислушаться к внутреннему голосу. Полагайтесь сами на себя. Это поможет вам, как сейчас, так и в будущем.

Космический совет: слушайте внутренний голос.

♐ Стрелец

Стрельцы, сейчас вы много времени проводите дома. Можно одеваться, как хочется, можно тискать любимого питомца, и делать множество других приятностей. Но сейчас самое главное не разлениться окончательно. Соберите себя, напишите план действий и следуйте ему, иначе в результате такого времяпрепровождения можно впасть в депрессию.

Космический совет: хватит лениться.

♑ Козерог

Козероги, большинство из нас уверены, что хобби — это всего лишь занятие, которым мы увлечены, когда есть свободное время. А вот зарабатывание денег к этому никак не относится. Мы ворчим на свою работу, но при этом продолжаем на нее ходить. Задумайтесь, как сделать так, чтобы не работать больше ни дня своей жизни. Намек понят?

Космический совет: работа не равно кабала.

♒ Водолей

Водолей, иногда вы чувствуете себя очень одиноко, вам кажется, что мир смотрит совершенно не в ту сторону, куда глядите вы. Но это все временно. Уже через короткое время жизнь вновь заиграет красками. Не поддавайтесь унынию.

Космический совет: не поддавайтесь унынию.

♊ Рыбы

Рыбы, иногда отличные возможности падают буквально с неба. А иногда приходится применить немало сил для реализации своих целей. Но согласитесь, при втором раскладе, чувство удовлетворения от проделанной работы гораздо насыщеннее. Не бойтесь трудиться.

Космический совет: труд облагораживает.

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