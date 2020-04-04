День Василия Теплого: что можно и категорически нельзя делать 4 апреля
В этот день было принято гадать на солнце и печь калачики в похожей на него форме.
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Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com / Moritz Frankenberg, Paul Mayall
Православные верующие чтят 4 апреля (22 марта по старому стилю) память священномученика Василия Анкирского. На Руси этот день получил название Василий Теплый и был связан с рядом обычаев и запретов.
История праздника
Василия Анкирский жил в IV веке. Он происходил из малоазийской провинции Галатия и сначала работал врачом. Со временем он стал священником, а позднее епископом Анкиры. В период арианского спора святой выступал в качестве сторонника Никейского символа веры, согласно которому Бог Сын единосущен Отцу.
Свою веру Василий также отстаивал, когда Юлиан Отступник стал императором и попытался восстановить язычество. За это святого обвинили в отказе почитать императора и подвергли пыткам. Позднее он принял мученическую смерть.
Что можно делать 4 апреля
На Руси в День Василия Теплого было принято гадать на солнце. Считалось, что если оно восходит в красных кругах, урожай будет хорошим.
Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. С них полагалось начинать в день Василия Теплого любой прием пищи.
Еще один обычай был связан со строительством. Желавшие построить новый дом, хлев или баню искали, где капли падают с крыш и куда стекают ручьи. В таких местах построек не возводили — считалось, что там дом будет стоять непрочно.
Что нельзя делать 4 апреля
В День Василя Теплого нельзя выносить мусор из дома, чтобы не навлечь беду на свою семью.
Также нельзя стирать и вывешивать белье на улице. Люди говорили, что через них в дом может залезть всякая нечисть.
Кроме этого, девушки старались сегодня не вязать и не шить. Считалось, что нитка все время будет завязываться в узелки.
Приметы на 4 апреля
- Кроме солнца, в этот день наблюдали за небом: синие облака предвещали тепло и дождь;
- Таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето, а с южной — холодное;
- Тепло также предвещал прилет скворцов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему на Руси 3 апреля запрещалось выходить на улицу после заката и смотреть в окно.
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