Какие зоны на женском теле приковывают внимание мужчин, сводя их с ума

Многие женщины пытаются привлечь к себе внимание мужчин с помощью обтягивающих платьев и смелых вырезов. Это действительно работает, но не всегда так сильно, как акцент на других частях тела. Журнал Femmie назвал четыре зоны, на которые мужчины сразу же бросают взгляд.

Изгиб шеи

Изящная женская шея остается предметом вожделения многих мужчин с давних времен. Ее изгибы кажутся представителям сильной половины человечества крайне соблазнительными. Подчеркнуть их можно с помощью высокого «конского хвоста», когда шею девушки становится видно со всех сторон. Как признаются мужчины, это так манит и будоражит воображение, что сразу же хочется подойти к даме сзади и поцеловать ее.

Обнаженная спина

Платья или блузы с открытой спиной считают одним из самых эффективных способов для привлечения мужского внимания. По спине одетой в такой наряд женщины так и хочется провести рукой. Однако подбирать подобную одежду нужно с максимальной тщательностью. Например, явно не стоит надевать топ с открытой спиной в сочетании с короткой юбкой. Это будет смотреться не привлекательно, а вызывающе.

Пупок

Эту зону на теле женщины почти все мужчины считают самой соблазнительной и буквально не могут оторвать от нее глаз. Пупок не только выглядит крайне притягательно и пикантно, но еще и вызывает жгучее желание прикоснуться к нему или поцеловать. Приоткрыть его можно с помощью короткого топа.

Тонкие запястья

Тонкие запястья считаются признаком аристократизма. Обладательница изящных ручек выглядит хрупко и уязвимо, поэтому мужчине хочется защищать ее и оберегать. Кроме того, мужчины знают о чувствительности внутренней стороны запястья. На нем сосредоточено множество рецепторов, поэтому любые прикосновения к этой зоне будут невероятно приятными.

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