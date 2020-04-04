ТОП-5 месяцев, когда рождаются дети, влюбляющие в себя всех вокруг

На то, каким будет человек, когда вырастет, влияет масса факторов. Один из самых важных — дата рождения. Астрологи убеждены, что месяц, когда появляется на свет малыш, предопределяет его характер. Дети, рожденные в эти месяцы, с первой секунды пребывания в мире влюбляют в себя всех вокруг моментально, пишет портал Femmie.

Июль

Дети середины лета притягивают внимание не только своей внешностью. Как правило, июльские очень обаятельны, часто и искренне улыбаются, что позволяет им быть в центре внимания. Взрослые девушки этого месяца проявляют чутье, а юноши — волю.

Сентябрь

Рожденные в первый месяц осени очень привлекательны, нередко обладают хорошей памятью и отличным чувством юмора. Женщины, рожденные в сентябре, часто ищут себе в пару равноценного партнера. Они могут долго тянуть период ухаживаний, чтобы убедиться, что намерения мужчины серьезны. Представители же сильного пола, появившиеся на свет в сентябре, всегда выбирают только уверенных в себе барышень для создания семьи.

Январь

Те, кто родился в январе, имеют очень сильную притягательную энергетику. Женщины отличаются особой привлекательностью — у них красивые волосы, стройное тело и чудесное лицо, поэтому недостатка в поклонниках они не испытывают. Мужчины вырастают уверенными в себе, из них получаются отличные отцы семейства.

Май

Рожденные в мае просто не могут быть несимпатичными. Таких людей природа с рождения награждает обаянием и яркой внешностью: выразительными глазами, длинными ресницами, четким овалом лица. Майские девушки отличаются чувственностью, а парни харизмой. И те, и другие знают себе цену и не дадут себя в обиду.

Июнь

Июньским детям по жизни везет. С возрастом они учатся выгодно пользоваться своим обаянием, отвлекая внимание от своих недостатков достоинствами. Женщины выделяются своим оптимизмом и жизнелюбием. Легкость характера и высокая степень эмпатии позволяют рожденным в июне вызывать симпатии у людей. Такие дети, повзрослев, никогда не останутся одни.

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