День Никона Печерского: что можно и категорически нельзя делать 5 апреля
В этот день не советуют держать деньги на виду — можно остаться нищим.
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Фото, видео: znaj.ua;
Православные верующие чтят 5 апреля память святого Никона Печерского. Мученик был первым сподвижником и последователем учения основателя Киево-Печерской обители Антония.
Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев одного из великих князей, за что навлек на себя немилость власть имущего. После этого мученик из-за гонений вынужден был отбыть в отдаленную местность.
Но и на далеком полуострове Тмутаракань Никон Печерский не забывал о богослужении и создал там монастырь Пресвятой Богородицы.
Что можно делать 5 апреля
В этот день люди по традиции посвящали время генеральной уборке. Стиралось постельное белье, чистились матрасы и ковры, в доме все убиралось «до блеска». Считалось, что подобные действия принесут в жилище благодать и гармонию. После трудного дня все отправлялись в баню, чтобы очистить свои тело и дух.
Также 5 апреля принято производить первые работы в саду и огороде. Осуществлялась приборка и высаживалась различная растительность — яблони, груши, кусты смородины.
Что категорически нельзя делать 5 апреля
Ни в коем случае нельзя держать деньги на виду. Это может привести не только к неожиданным тратам, но и к нищете. Также не рекомендуется в этот день спать на чужой подушке, потому что таким образом можно притянуть все негативные мысли другого человека.
Женщинам 5 апреля не советуют красить волосы и вообще менять прическу. Это может привести к затяжным трудностям на личном фронте.
Приметы 5 апреля
— услышали первый весенний гром — к дождливому, холодному лету;
— ясное звездное небо ночью — следующий день будет морозным;
— птицы выдергивают перья под окнами — в семью придет несчастье;
— кошка чихает и кашляет — скоро придет период затяжных дождей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 4 апреля в день Василия Теплого.
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