Крупный бизнесмен скончался после падения из окна в Москве

Крупный бизнесмен Евгений Самусенко скончался после падения из окна. Тело мужчины обнаружили под окнами его дома. Приехавшие медики констатировали смерть, пишет РЕН ТВ.

Подробности происшествия выясняются.

Евгений Самусенко — российский бизнесмен, психолог, меценат. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милена Дейнега в декабре 2019 года потеряла двойню. Знаменитость предполагает, что причиной трагедии могло стать сильное нервное потрясение — ее муж Евгений Самусенко перенес микроинсульт, и женщина переживала за его здоровье.