Крупный бизнесмен скончался после падения из окна в Москве
Тело мужчины обнаружили под окнами его дома. Он умер до приезда скорой помощи.
Фото: ok.ru / Евгений Самусенко
Крупный бизнесмен Евгений Самусенко скончался после падения из окна. Тело мужчины обнаружили под окнами его дома. Приехавшие медики констатировали смерть, пишет РЕН ТВ.
Подробности происшествия выясняются.
Евгений Самусенко — российский бизнесмен, психолог, меценат. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милена Дейнега в декабре 2019 года потеряла двойню. Знаменитость предполагает, что причиной трагедии могло стать сильное нервное потрясение — ее муж Евгений Самусенко перенес микроинсульт, и женщина переживала за его здоровье.
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