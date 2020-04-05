Тело мужчины обнаружили под окнами его дома. Он умер до приезда скорой помощи.

Крупный бизнесмен скончался после падения из окна в Москве

Фото: ok.ru / Евгений Самусенко

Крупный бизнесмен Евгений Самусенко скончался после падения из окна. Тело мужчины обнаружили под окнами его дома. Приехавшие медики констатировали смерть, пишет РЕН ТВ.

Подробности происшествия выясняются.

Евгений Самусенко — российский бизнесмен, психолог, меценат. Ему принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 90-е годы занимался организацией конкурсов красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милена Дейнега в декабре 2019 года потеряла двойню. Знаменитость предполагает, что причиной трагедии могло стать сильное нервное потрясение — ее муж Евгений Самусенко перенес микроинсульт, и женщина переживала за его здоровье.

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