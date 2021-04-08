С какими помыслами нужно провести 8 апреля День Гавриила Благовеста

Весь православный мир 8 апреля празднует Собор Архангела Гавриила — на следующий день после Благовещения. Этот святой был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии и всем верующим великую радость о Воплощении Сына Божия.

Архангел Гавриил входит в сонм высших бессмертных бесплотных духов, созданных Творцом раньше человека.

На Руси этот день называли «Гавриил Благовест», «день Архангела Гавриила», «Архангел Гавриил», «Гавриил». Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки.

Что нельзя делать в этот день:

Сегодня стоит помнить, что в день Гавриила сила произнесенного слова колоссально возрастает. Поэтому категорически нельзя сквернословить, желать кому-либо зла и вообще произносить что-либо негативное. Важно пребывать в хорошем расположении духа, с улыбкой и легким сердцем.

Что можно делать в этот день:

Продолжается Великий пост, а потому разрешено только сухоядение — хлеб, овощи и фрукты. Необходимо обязательно попросить прощения у родных и близких и самому избавиться от любых обид, иначе этот негативный груз будет определять все дальнейшие мысли и действия человека. Рекомендуется искренне помолиться архангелу Гавриилу, так как, согласно поверьям, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.

День Ангела: Степан, Василий, Анна, Прасковья, но главным именинником является Гавриил.

Сновидения: ночь пророческих снов, о которых, впрочем, не стоит никому рассказывать. Они могут воплотиться в течение 30 дней.

Приметы:

Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.

Какова погода на Гавриила, такова и на Сергия Радонежского (8 октября).

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