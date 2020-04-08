Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Многие продукты при нагревании в микроволновке теряют полезные свойства, а порой превращаются в яды. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Кисломолочные продукты после микроволновки теряют полезные бактерии, а фрукты и ягоды — витамин С. Кроме того, структура ягод под воздействием микроволн разрушается, и они превращаются в кисель. То же самое происходит с грибами при перегревании.

Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Отсюда в СВЧ-печи не стоит жарить семечки.

Быстрый разогрев в микроволновой печи холодных салатов из зелени и корнеплодов может сделать их вредными. Эти растения содержат нитраты, которые используются в качестве удобрений. При резком повышении температуры они превращаются в нитрозамин — канцероген. А диетическая газировка, которую засунули в микроволновку, и вовсе может привести к летальному исходу.

«Напитки с пометкой „лайт“ содержат не сахар, а его химический заменитель, чаще всего это аспартам, — подчеркнула спикер. — При нагреве он переходит в формальдегид, который очень вреден для здоровья. Его можно сравнить с мышьяком», — предостерегла Соломатина.

Как объяснила врач, микроволны в СВЧ-печи передают энергию воде, которая содержится в пище. Нагрев всей массы воды там равномерен, ее температура поднимается одновременно во всех точках, и выделение кислорода за счет нагрева — вскипание — происходит мгновенно. Оттого, по словам эксперта, таким способом опасно разогревать воду, яйца, продукты, содержащие соки. Эффект от повышения температуры в этом случае может сработать по принципу гранаты — влага вырвется наружу и может причинить ожог.

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