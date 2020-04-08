В СВЧ-печи многие полезные элементы превращаются в токсичные.

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Фото: ТАСС/Струнин Анатолий

Многие продукты при нагревании в микроволновке теряют полезные свойства, а порой превращаются в яды. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Кисломолочные продукты после микроволновки теряют полезные бактерии, а фрукты и ягоды — витамин С. Кроме того, структура ягод под воздействием микроволн разрушается, и они превращаются в кисель. То же самое происходит с грибами при перегревании.

Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Отсюда в СВЧ-печи не стоит жарить семечки.

Быстрый разогрев в микроволновой печи холодных салатов из зелени и корнеплодов может сделать их вредными. Эти растения содержат нитраты, которые используются в качестве удобрений. При резком повышении температуры они превращаются в нитрозамин — канцероген. А диетическая газировка, которую засунули в микроволновку, и вовсе может привести к летальному исходу.

«Напитки с пометкой „лайт“ содержат не сахар, а его химический заменитель, чаще всего это аспартам, — подчеркнула спикер. — При нагреве он переходит в формальдегид, который очень вреден для здоровья. Его можно сравнить с мышьяком», — предостерегла Соломатина.

Как объяснила врач, микроволны в СВЧ-печи передают энергию воде, которая содержится в пище. Нагрев всей массы воды там равномерен, ее температура поднимается одновременно во всех точках, и выделение кислорода за счет нагрева — вскипание — происходит мгновенно. Оттого, по словам эксперта, таким способом опасно разогревать воду, яйца, продукты, содержащие соки. Эффект от повышения температуры в этом случае может сработать по принципу гранаты — влага вырвется наружу и может причинить ожог.

Ранее 5-tv.ru писал, что как побороть весеннюю нехватку витаминов — советы врача-эндокринолога.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:52
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок