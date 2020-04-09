В этот день важно проявлять смирение, как наставлял верующих преподобный еще в IV веке.

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Фото, видео: azbyka.ru, ТАСС /Смирнов Владимир, /Матыцин Валерий

Христианский мир 9 апреля чтит память преподобного Иоанна Прозорливого, к имени которого еще добавляют Египетский. Известно, что он родился в начале IV века на территории Среднего Египта. Он трудился плотником, но в 25 лет решил оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь. Приняв монашеский постриг, на протяжении 15 лет Иоанн подвизался в разных обителях. Затем он пожелал полного уединения, в котором пребывал полвека, лишь изредка наставляя паломников на путь веры. Преподобный Иоанн в своих наставлениях заповедовал прежде всего иметь смирение.

Святой дожил до глубокой старости — 90-летия, его не стало в 395 году.

Что нельзя делать в этот день:

Злоба и агрессия приведет к падению: как моральному, так и энергетическому. Важно практиковать гармонию ума, тела и психики.

Что можно делать в этот день:

Лучше заняться решением бытовых вопросов — уборкой, стиркой, приготовлением еды, а также распланировать предстоящие дела и траты. Внутри надо поддерживать легкое настроение.

День Ангела: Александр, Иван, Макар, Павел, Ян.

Приметы:

Иней и туман утром — жди урожайный год.

Ссориться в этот день нельзя, иначе потом помириться не удастся.

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