День Иоанна Прозорливого: почему 9 апреля противопоказано злиться
В этот день важно проявлять смирение, как наставлял верующих преподобный еще в IV веке.
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Фото, видео: azbyka.ru, ТАСС /Смирнов Владимир, /Матыцин Валерий
Христианский мир 9 апреля чтит память преподобного Иоанна Прозорливого, к имени которого еще добавляют Египетский. Известно, что он родился в начале IV века на территории Среднего Египта. Он трудился плотником, но в 25 лет решил оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь. Приняв монашеский постриг, на протяжении 15 лет Иоанн подвизался в разных обителях. Затем он пожелал полного уединения, в котором пребывал полвека, лишь изредка наставляя паломников на путь веры. Преподобный Иоанн в своих наставлениях заповедовал прежде всего иметь смирение.
Святой дожил до глубокой старости — 90-летия, его не стало в 395 году.
Что нельзя делать в этот день:
Злоба и агрессия приведет к падению: как моральному, так и энергетическому. Важно практиковать гармонию ума, тела и психики.
Что можно делать в этот день:
Лучше заняться решением бытовых вопросов — уборкой, стиркой, приготовлением еды, а также распланировать предстоящие дела и траты. Внутри надо поддерживать легкое настроение.
День Ангела: Александр, Иван, Макар, Павел, Ян.
Приметы:
Иней и туман утром — жди урожайный год.
Ссориться в этот день нельзя, иначе потом помириться не удастся.
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