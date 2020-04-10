Эксперты раскрыли секрет долголетия.

Два правила, чтобы прожить долгую жизнь

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Ученые из Хельсинского университета назвали два правила, соблюдая которые можно прожить долгую жизнь. Отчет своего исследования они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.

Оказывается, чтобы избежать большинства заболеваний и прожить много лет, необходимо следить за своим весом и вести здоровый образ жизни. Люди, которые не пьют, не курят, не употребляют наркотические вещества, а занимаются спортом, живут дольше 70 лет. Причем они не страдают от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Глава группы ученых Солья Найберг отметила, что соблюдать эти правила достаточно сложно. Но, чтобы подарить себе долголетие, это необходимо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Александр Мясников рассказал, сколько калорий в сутки нужно потреблять каждому человеку.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок