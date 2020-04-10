Два правила, чтобы прожить долгую жизнь

Ученые из Хельсинского университета назвали два правила, соблюдая которые можно прожить долгую жизнь. Отчет своего исследования они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.

Оказывается, чтобы избежать большинства заболеваний и прожить много лет, необходимо следить за своим весом и вести здоровый образ жизни. Люди, которые не пьют, не курят, не употребляют наркотические вещества, а занимаются спортом, живут дольше 70 лет. Причем они не страдают от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Глава группы ученых Солья Найберг отметила, что соблюдать эти правила достаточно сложно. Но, чтобы подарить себе долголетие, это необходимо.

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