Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Сергей Зеленский
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Существует схожесть моделей поведения в зависимости от того, как родители назвали ребенка.

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Фото: www.globallookpress.com /Phil Whinnett, /ZAM-Photography, /imagebroker/Michaela Begsteiger, /Artur Cupak

Именологи вычислили четыре мужских имени, носители которых наиболее склонны к предательству и двуличию. Безусловно, все люди разные, и формирование жизненных принципов напрямую не зависит от того, как родители назвали человека. Но все же после ряда исследований специалисты пришли к определенным выводам.

Виталий

Происходит от латинского Vitalis — «жизненный» и уходит корнями во времена Древнего Рима. Имени соответствует знак Водолея, а покровительствует Меркурий − планета, отличающей умных и изворотливых людей.

Названный Виталием мужчина как правило сообразителен, настойчив, тщеславен. Поставив цель, добивается своего, в том числе, с помощью хитрости. Ему свойственна изворотливость ума, если на горизонте маячит личная выгода. Безусловно, все люди разные, но мужчина с этим именем, почуяв вкус победы, может поменять приоритеты, и не в пользу той, кто сейчас с ним рядом.

Всеволод

В переводе со старославянского означает «всевластный». Имя находится под знаком Водолея и ему покровительствует Юпитер, наделяя мужчину с одной стороны внушительными амбициями, а с другой — неспособностью реально оценивать свои возможности.

Всеволод, как правило, талантлив, умеет манипулировать людьми. При этом ему свойственен нарциссизм во всех его проявлениях. Он живет по принципу «цель оправдывает средства» и часто строит успешную карьеру, «идя по головам». Поэтому есть опасность, что он не глядя променяет работу на возлюбленную и создание семьи.

Геннадий

В переводе с древнегреческого означает «благородный», «благородного происхождения». Мужчина с этим именем отличается легким нравом, быстро сходится с незнакомыми людьми. При этом он редко думает о чувствах других людей, а руководствуется получением своей выгоды. Он любознателен и расчетлив, не прочь пустить пыль в глаза, исказить факты — лишь бы добиться своего. Геннадий зачастую совершает поступки, которые выгодны только ему. Именно поэтому он часто выбивает себе место под солнцем и занимает желаемую должность, а чувства его близких для него не так важны.

Игорь

Русское имя скандинавского происхождения сулит его носителю двойственность характера. Игорь непостоянен в своих желаниях и стремлениях, а настроение меняется очень часто. Такой мужчина отличается лукавством, нередко заводит нужные знакомства и дружит только с «полезными» людьми. Игорь требует от окружающих обязательности, но ему самому это не свойственно. Он легко подстраивается под любые обстоятельства, может кардинально менять свои принципы, а потому полностью полагаться на такого человека проблематично.

Несмотря на перечисленные не самые положительные качества, носители этих имен способны быть прекрасными мужьями и отцами.

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