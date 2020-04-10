Консультирует фитнес-тренер.

На сколько килограмм в месяц оптимально худеть

Фото: Gero Breloer/DPA/PHOTAS

Иметь стройную фигуру — мечта большинства девушек. К лету многие начинают заниматься спортом, ходить в спортзалы, кто-то пытается похудеть благодаря здоровому питанию или диетам. Причем часто дамы желают получить быстрый результат.

Фитнес-тренер, основательница студии «Фактура», консультант популярных изданий и программ, а также персональный тренер многих медийных личностей Ксения Литвинова в беседе с Clutch.ru рассказала, возможно ли привести тело в форму за месяц и как это сделать без стресса для организма.

«Начнем с того, что нам нужно понимать, какая форма изначальная. Если ко мне приходит женщина, которая весит 90 кг и говорит, что хочет сбросить за месяц вес до 65, то это нереальные вещи, и я не смогу привести барышню к этому весу за месяц», — объясняет Ксения.

За обозначенное время, по словам тренера, похудеть реально на десять килограмм, но скорее всего организм испытает эмоциональный стресс. Если девушка весит 60 и хочет скинуть девять килограмм, то это обернется для нее истощением организма.

Ксения считает, что самый оптимальный вариант — похудеть за месяц на три килограмма. Минус пол килограмма в неделю — это абсолютно реально и безболезненно для организма. Никаких жестких диет, сильных нагрузок в спортзале, но зато тело будет выглядеть отлично.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как не набрать лишний вес в самоизоляции.

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