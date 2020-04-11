Лазарева суббота: Как привлечь финансовый достаток 11 апреля
Православный праздник связан с чудотворным воскрешением Лазаря, после которого он прожил еще 30 лет.
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Фото, видео: unian.net, ТАСС /CTK via ZUMA Press, /Лысцева Марина, /Смирнов Владимир, /Матыцин Валерий
Православные христиане 11 апреля в этом году вспоминают о чуде, сотворенном Иисусом Христом — воскрешении Лазаря. День памяти об этом событии, называющийся Лазаревой субботой, не имеет фиксированной даты. Празднование приходится на шестую неделю Великого поста, прямо перед Вербным воскресеньем.
Кроме того, в этот день церковь чтит память священномученика Кирилла Илиопольского. Он проповедовал христианскую веру среди язычников и уничтожал языческие идолы.
История праздника
Лазарева суббота связана с чудотворным возвращением Лазаря из мира мертвых. Праведник жил в селении вблизи Иерусалима. Иисус Христос считал святого своим близким другом, и, когда тот скончался, воскресил его. Это произошло на четвертый день после смерти праведника. Сын божий изрек: «Лазарь! Иди вон», и праведник тут же воскрес. После этого Лазарь прожил еще 30 лет.
Что можно делать 11 апреля
В этот день верующие обычно запасались вербными ветвями, чтобы осветить их в церкви в воскресенье, а также шли на церковную службу — сейчас ее можно посмотреть даже в онлайн-режиме. Христиане старались очистить свои мысли и молились об исцелении себя и своих родных.
Интересно, что на Лазареву субботу было даже особенное меню. Хозяйки подавали на стол гречневые блины, кашу, овощные котлеты и постную выпечку.
Считалось, что 11 апреля можно привлечь финансовое благополучие в дом, если выполнить особый обряд. Было необходимо срезать веточку вербы, положить ее в левую руку, а правой рукой наложить на себя крестное знамение и попросить у Бога материальной поддержки.
Что нельзя делать 11 апреля
В этот день категорически запрещалось посещать увеселительные мероприятия и объедаться. Кроме того, нельзя было ссориться, обижаться и кричать на кого-либо. Считалось, что негатив, отправленный кому-то в этот день, вернется адресанту с тройной силой.
Уборку хозяйки также старались провести заранее, потому что на Лазареву субботу физический труд не был разрешен.
Приметы
- Встретишь много лебедей — весна будет теплой.
- Сороки вьют гнезда низко — много гроз летом будет.
- На березах много сока — лето будет дождливым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети создали виртуальный православный храм.
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