Православный праздник связан с чудотворным воскрешением Лазаря, после которого он прожил еще 30 лет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: unian.net, ТАСС /CTK via ZUMA Press, /Лысцева Марина, /Смирнов Владимир, /Матыцин Валерий

Православные христиане 11 апреля в этом году вспоминают о чуде, сотворенном Иисусом Христом — воскрешении Лазаря. День памяти об этом событии, называющийся Лазаревой субботой, не имеет фиксированной даты. Празднование приходится на шестую неделю Великого поста, прямо перед Вербным воскресеньем.

Кроме того, в этот день церковь чтит память священномученика Кирилла Илиопольского. Он проповедовал христианскую веру среди язычников и уничтожал языческие идолы.

История праздника

Лазарева суббота связана с чудотворным возвращением Лазаря из мира мертвых. Праведник жил в селении вблизи Иерусалима. Иисус Христос считал святого своим близким другом, и, когда тот скончался, воскресил его. Это произошло на четвертый день после смерти праведника. Сын божий изрек: «Лазарь! Иди вон», и праведник тут же воскрес. После этого Лазарь прожил еще 30 лет.

Что можно делать 11 апреля

В этот день верующие обычно запасались вербными ветвями, чтобы осветить их в церкви в воскресенье, а также шли на церковную службу — сейчас ее можно посмотреть даже в онлайн-режиме. Христиане старались очистить свои мысли и молились об исцелении себя и своих родных.

Интересно, что на Лазареву субботу было даже особенное меню. Хозяйки подавали на стол гречневые блины, кашу, овощные котлеты и постную выпечку.

Считалось, что 11 апреля можно привлечь финансовое благополучие в дом, если выполнить особый обряд. Было необходимо срезать веточку вербы, положить ее в левую руку, а правой рукой наложить на себя крестное знамение и попросить у Бога материальной поддержки.

Что нельзя делать 11 апреля

В этот день категорически запрещалось посещать увеселительные мероприятия и объедаться. Кроме того, нельзя было ссориться, обижаться и кричать на кого-либо. Считалось, что негатив, отправленный кому-то в этот день, вернется адресанту с тройной силой.

Уборку хозяйки также старались провести заранее, потому что на Лазареву субботу физический труд не был разрешен.

Приметы

  • Встретишь много лебедей — весна будет теплой.
  • Сороки вьют гнезда низко — много гроз летом будет.
  • На березах много сока — лето будет дождливым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети создали виртуальный православный храм.

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus
5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок