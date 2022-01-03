Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 211 541

Исследователи в области ономастики убеждены: называя девочек определенными именами, родители должны знать, что из них вырастут истерички.

Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Фото: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Вычислить женщину, предрасположенную к истерикам и проявлениям агрессии, можно по имени. Об этом сообщает портал Femmie. По данным издания, обладательницы имен Рената, Роза и Руслана способны из-за ерунды закатить скандал, поэтому мужчинам с ними лучше не связываться.

Рената

Обладательницы имени Рената никогда не позволят себя обидеть. Уже с детства им не чуждо разрешить конфликт кулаками или поставить на место соперницу резким высказыванием. Они не в состоянии справиться со своими эмоциями, поэтому предпочитают не сдерживать их в себе.

Подобно спичкам, такие женщины могут вспыхнуть из-за ерунды и тут же успокоиться. Однако осадок от скандала, который устроила Рената, у ее партнера останется надолго. Обладательница этого имени не терпит никакой критики в свой адрес и часто обижается.

Роза

Обладательницы имени Роза абсолютно не умеют держать язык за зубами. Сами того не замечая, они могут ранить близких им людей неосторожным словом или колкой шуткой, произнесенной в гневе. А довести таких женщин до истерики очень легко. Достаточно хоть раз их ослушаться.

Как правило, Роза очень импульсивна и впечатлительна, она привыкла открыто выражать свои чувства. То же касается и мнения. Такая женщина будет до последнего доказывать свою точку зрения и не обращать внимание на доводы оппонента.

Руслана

Обладательницы имени Руслана отличаются капризным и требовательным характером, они не могут успокоиться до тех пор, пока не добьются своего. В случае ссор и конфликтов такие женщины предпочитают не молча обижаться, а сразу выплескивать свой гнев и закатывать скандал.

Впрочем, несмотря на такой набор негативных качеств, Русланы очень притягательны и могут с легкостью завладеть понравившимся мужчиной.

Ранее 5-tv.ru называл имена, обладательницы которых не показывают эмоции.

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