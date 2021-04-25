Вербное воскресенье 2021: что можно и нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье по праву считается одним из самых светлых и благодатных праздников в году. Православные верят, что именно в этот день Господь вошел в Иерусалим, где перед праздником ветхозаветной Пасхи собралось множество паломников. Иисуса Христа верующие встречали как победителя, ведь уже тогда многие знали о его чудесных способностях исцелять больных и возвращать к жизни людей, давно покинувших реальный мир.

Несмотря на великие дела, Господь шел в Иерусалим не для земного признания и не для того, чтобы освободить евреев от власти захватчиков-римлян. Он шел на страдания и крестную смерть. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица, ознаменовавшая последние и поистине страшные дни жизни Иисуса.

Вербное воскресенье 2021

Перед тем, как Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле, он воскресил своего друга по имени Лазарь. Узнавший об этом чуде народ восторженно встречал Господа и укладывал вдоль его пути пальмовые ветви.

В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы. Веточки этого дерева приносят домой накануне Вербного воскресенья. В этот праздник во время Великого поста разрешается есть рыбу.

Вербное воскресенье считается переходящим праздником и отмечается в шестое воскресенье Великого поста. Так, в 2021 году он приходится на 25 апреля.

Что запрещено делать 25 апреля?

Первое и главное правило сегодня — отложить все дела. В этот светлый праздник запрещено заниматься любой работой, потому как можно прогневать высшие силы.

Также строго-настрого запрещается веселиться и излишествовать в еде, ведь несмотря на то, что Вербное воскресенье — это праздник, он все-таки знаменует последние дни жизни Господа и об этом нельзя забывать.

Кроме того, сегодня ни в коем случае нельзя вступать в ссоры и конфликты. Иначе — можно привлечь беду и несчастье в дом.

Что можно делать 25 апреля?

Лучше — посвятить свободное время семье и молитвам, очищающим жилище от негатива. Обязательно нужно сходить в церковь. Если такой возможности нет, можно почитать соответствующий акафист дома. Также не забудьте освятить святой водой вербу. Позже ее можно будет поставить перед иконами или посадить в саду.

Еще одна традиция — отправление открыток. В современных реалиях можете отправить родным и близким аналогичную картинку в социальных сетях. При личной встрече можно вручить веточку вербы и искренне пожелать здоровья, гармонии и благополучия.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о чуде, сотворенном Иисусом Христом — воскрешении Лазаря. Этот библейский сюжет заставляет многих спрашивать себя: что человек видит сразу после смерти. 5-tv.ru выяснил, что пишут о загробном мире в книгах, и что думает о нем Церковь.