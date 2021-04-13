День Ипатия Чудотворца: что можно и что нельзя делать 13 апреля

Православные верующие 13 апреля почитают святого Ипатия Чудотворца — ему молятся о беременности и просят излечить от бесплодия. Также к его образу обращаются, если у матери мало молока или у будущей роженицы открылось кровотечение.

Ипатий жил в IV веке на территории Малой Азии (нынешняя Турция) и был епископом. Возвращаясь однажды с собора священнослужителей домой из другого города, его настигли еретики и устроили невыносимые пытки, исколов его копьями. Среди нападавших была женщина, которая и нанесла Ипатию смертельный удар камнем по голове. Согласно преданию, сразу после этого она потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.

Считается — все, что представительницы слабого пола 13 апреля попросят у святого мученика, обязательно сбудется.

Традиции и обычаи 13 апреля:

В народе святого величали Чудотворцем. На Руси в этот день у его иконы просили избавления от недугов.

У наших предков 13 апреля было принято белить деревья, и наводить порядок в саду. Прошлогоднюю листву и мусор сжигали.

Также люди чистили все и мыли в доме. А еще чинили сломанное. Сжигали ненужные вещи, считая, что этим защитят жилье от пожара, пишет «Утро.ру».

Народные приметы на 13 апреля:

Плывущие по небу против ветра облака сулят дождь.

В стаи перелетные птицы собираются, значит, весна погожая будет.

Если на Ипатия ярко светит солнце — лето предстоит теплое, сверкнула молния — ожидается засуха.

Низкие облака предвещают холодную погоду.

Что нельзя делать 13 апреля:

Нежелательно оставлять беспорядок в жилище, бросать немытую посуду. Сидеть в темноте тоже не рекомендуется. Не положено мужу и жене спать отдельно.

Целовать ребенка младше семи лет никому, кроме матери, не годится. Девушкам и женщинам не следует сплетничать и спорить.

Что можно делать 13 апреля:

Положено убраться в доме, старье и хлам сжечь на костре.

Еще пригодные вещи, которые стали не нужны, следует либо раздать близким, либо отдать в детдом или церковь.

Хорошо поставить вокруг тяжелобольного домочадца столько свечей, сколько ему лет, зажечь их, а когда выгорят, бросить в реку или озеро: по поверью, это поможет занедужившему выздороветь.

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