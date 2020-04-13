День святого Ипатия: почему 13 апреля женщины могут молиться о беременности
Начинается Страстная неделя Великого поста.
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Православные 13 апреля почитают святого Ипатия — ему молятся о беременности и просят излечить от бесплодия. Также к этому образу обращаются, если у матери мало молока или у роженицы открылось кровотечение.
Ипатий жил в IV веке на территории Малой Азии (нынешняя Турция) и был епископом. Возвращаясь однажды с собора священнослужителей домой из другого города, его настигли еретики и устроили невыносимые пытки, исколов его копьями. Среди нападавших была женщина, которая и нанесла Ипатию смертельный удар камнем по голове. Согласно преданию, сразу после этого она потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.
Считается — все, что представительницы слабого пола сегодня попросят у святого мученика, обязательно сбудется.
Что нельзя делать в этот день:
Начинается Страстная неделя Великого поста — последнее испытание верующих перед Пасхой. Необходимо проявить максимум смирения, покорно воспринимать замечания и советы, объективно оценивать себя и свою деятельность. Гордыня противопоказана. Нельзя желать кому-то зла, а то все сбудется, но вернется сторицей.
Что можно делать в этот день:
В народе день святого Ипатия также называется Огнищем — хозяйка дома обходит жилище по периметру со свечой, чтобы очистить углы от отрицательной энергетики.
Сегодня лучше составить планы на длительную перспективу. Хорошо удастся соблюдать трудовую дисциплину. В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Благоприятное время для общения с влиятельными людьми старшего поколения.
День Ангела: Анна, Яков, Иван, Иннокентий.
Сновидения: могут быть пугающими, но не сбудутся.
Приметы: солнечный день — к теплому лету, а если с утра дождь — к мокрому лету.
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