🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Иногда дела спорятся, а иногда оборачиваются конфликтом и хаосом. Найдите минутку и подумайте о вещах, которые рушатся, несмотря на все ваши усилия. Не стоит сразу винить во всем себя или кого-то еще. То, что происходит в этот момент — лишь полоса неудач. Скоро она пройдет, а предназначенное вам обязательно исполнится.

Хороший момент, чтобы дистанцироваться от социума и обратиться к музе. Ваше творчество порадует многих, лишь позвольте космическим потокам направлять вас. Возможно, не все окажется так гладко в любовных делах. Если в этом направлении возникают препятствия, попробуйте заняться саморазвитием.

Космический совет: объясняйте свои желания, если хотите, чтобы вас поняли.

Не удивляйтесь, если встречаете недопонимание. Окружающие давно знают вас, но они не имеют представления о каждой мысли, которая приходит вам в голову. Будьте открыты и честны с близкими и коллегами. Наверняка они заинтересованы в плодотворном общении с вами так же, как и вы.

Сегодня у вас два варианта: вернуться к старому или сделать кардинальные изменения в жизни. Первый вариант проще, все мы подсознательно противимся переменам. Но оставаться на месте — значит, стагнировать и саботировать работу над улучшением собственной жизни. Не бойтесь, изведайте незнакомые территории. Вселенная поддержит вас в пути.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 апреля, убывающая Луна в Козероге сулит трудности в финансовых делах за исключением вопросов недвижимости и организации работы. День располагает к путешествиям, но не стоит забывать про режим самоизоляции.

♌ Лев

Вам нравится, когда судьба вмешивается в вашу жизнь и делает что-то за вас. Ожидайте такого вмешательства в начале недели. Оно принесет гармонию. Возможно воссоединение родственных душ. В любом случае, если чувствуете легкость и вдохновение — вы на правильном пути.

Космический совет: от вашего имени выступает судьба.

♍ Дева

Уходить — не всегда подходящий вариант. Найдите способ разобраться. Сделайте первый шаг к открытому общению. Оно поможет преодолеть возникшие трудности между вами и близким человеком. Помните: неурядицы дают шанс для улучшения взаимопонимания и укрепления отношений.

Космический совет: пообщайтесь с близким человеком в открытую, чтобы преодолеть пропасть.

♎ Весы

Есть причина, по которой Вселенная свела вас с этими людьми. Сегодня стоит убрать барьеры. Сделайте так, чтобы они увидели и услышали ваше подлинное «Я». Это положительно скажется на отношении к вам и улучшит коммуникацию. Общие дела пойдут лучше, если вы скажите, чего хотите.

Космический совет: интересующие вас люди появились рядом — не случайно.

♏ Скорпион

Не падайте духом, если в ваши отношения вмешалось расстояние. Это хороший способ укрепить их. Если же вы расстались на печальной ноте, время в одиночестве излечит. Посвятите его саморазвитию. Запишите на бумаге, что чувствуете. Наверняка в процессе вы найдете ответы на свои же вопросы.

Космический совет: время и пространство исцелят все.

♐ Стрелец

Судьба играет важную роль в вашей жизни. Но не нужно приписывать ей все лучшее, что происходит с вами. В конечном счете вы сами творите реальность вокруг себя. Имейте это в виду сегодня, когда возьметесь за нелюбимую работу. На личном фронте ожидается нестабильность как в лучшую, так и в худшую сторону. Не сдавайтесь, проявите терпение.

Космический совет: помните о своем выборе.

♑ Козерог

Вы тоскуете по начальному периоду отношений с близким человеком. Но жизнь и энергия постоянно движутся. Мы движемся вместе с ними и обретаем новые формы. Чем гнаться за вчерашним днем, примите отношения такими, какие они сейчас. Знайте: это принятие — первый шаг к внутренней и внешней трансформации.

Космический совет: примите ваши отношения.

♒ Водолей

Любовь с первого взгляда переоценена. Величайшие романы развиваются со временем. Отношения нужно строить. Займитесь этим, окунитесь в процесс. Сосредоточитесь главным образом на внутренней работе. Придет время, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. Этот период уже не за горами.

Космический совет: для вас наступает удачное время.

♊ Рыбы

Не отчаивайтесь, все могло быть гораздо хуже. Вы в безопасности и в хорошей компании. С вами тот, кто вас любит. В самоизоляции можно найти массу поводов для общения и интересного совместного времяпровождения. Более того — не нужно ждать пятницы, чтобы организовать романтический вечер с бутылкой вина.

Космический совет: настройтесь на романтику.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля.