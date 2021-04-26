Великий вторник 2021: что можно и что нельзя делать 27 апреля

Великий вторник — христианский праздник входящий в Страстную неделю. Православные отмечают его в последний вторник перед Пасхой. Страстная неделя посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа в последние дни его жизни. Дата Великого вторника в 2021-и — 27 апреля.

В этот день Иисус Христос проповедовал в Иерусалимском храме. Он рассказывал о своем втором пришествии, притчи о дани кесарю, воскресении мертвых, Страшном суде, десяти девах, о талантах. Фарисеи пытались лукавыми вопросами смутить и обличить Спасителя. Но мудрость его ответов не оставила им шансов.

Традиции Великого вторника Страстной недели:

В Великий вторник в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.

На Руси в Страстной вторник люди перебирали одежду в шкафу, прятали зимнюю. Также в этот день принято стирать, гладить, чинить и избавляться от ненужного. Наступает пора готовить нарядную одежду на Пасху.

Что можно есть на Великий вторник Страстной недели:

Не нужно забывать, что в Великий вторник Страстной недели еще продолжается пост. И Страстная седмица — самый строгий его период. В Великий вторник можно употреблять в пищу хлеб, воду, сухофрукты, орехи, мед. В общем, растительную и не вареную пищу.

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Что нельзя делать в Великий вторник Страстной недели:

запрещено делать уборку;

ругаться в доме, сквернословить;

мужчинам нельзя заниматься физической работой или строить планы — удачи не будет;

веселиться, петь, танцевать.

Приметы на Великий вторник Страстной недели:

сырая погода — к урожаю грибов;

если домашнее животное или скотину умыть талым снегом или на заре напоить соченым молоком, оно не будет болеть весь год.

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