Великий вторник и День Марии Египетской: что можно и что нельзя делать 14 апреля
Православные христиане в этот день почитают память святой — покровительницы кающихся женщин.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: Kazanskii-hram.church.ua; www.globallookpress.com / Matteo Nardone, BAO, Paul Williams - Funkystock, Jochen Tack, Torsten Schon
14 апреля православные верующие чтят память святой Марии Египетской — покровительницы кающихся женщин. Она появилась на свет в середине V века и уже в 12 лет покинула отчий дом. Мария ушла в Александрию, где вскоре стала блудницей.
Однажды девушка решилась войти в храм Гроба Господня вместе с другими паломниками, но неведомая сила не давала пройти ей внутрь. В тот момент Мария внезапно осознала свое моральное падение и начала молиться пред иконой Богородицы в притворе. После этого она смогла зайти в храм, вскоре приняла причастие и поселилась в пустыне в полном уединении, посте и покаянных молитвах.
Люди обращались к Марии Египетской за защитой от сглаза и дурных слов. При этом женщины использовали для этого специальный прием — они гладили себя по ягодицам и той же рукой проводили по лицу.
Традиции 14 апреля — Великого вторника:
В этот день церковь вспоминает притчи, рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.
На Руси в Страстной вторник люди перебирали одежду в шкафу, прятали зимнюю. Также в этот день принято стирать, гладить, чинить и избавляться от ненужного.
Что категорически нельзя делать 14 апреля в Великий вторник:
- запрещено делать уборку;
- ругаться в доме;
- мужчинам нельзя заниматься физической работой или строить планы — удачи не будет.
Приметы 14 апреля:
- сырая погода — к урожаю грибов;
- если гром гремит — к ясному теплому лету;
- молния сверкает, а грома не видно — будет засушливое лето;
- разлив воды — к разнотравью и хорошему сенокосу;
- синие облака — к теплой, но влажной погоде;
- пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними — к ранней весне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно непременно успеть сделать до Пасхи.
Читайте также
86%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?