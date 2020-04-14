14 апреля православные верующие чтят память святой Марии Египетской — покровительницы кающихся женщин. Она появилась на свет в середине V века и уже в 12 лет покинула отчий дом. Мария ушла в Александрию, где вскоре стала блудницей.

Однажды девушка решилась войти в храм Гроба Господня вместе с другими паломниками, но неведомая сила не давала пройти ей внутрь. В тот момент Мария внезапно осознала свое моральное падение и начала молиться пред иконой Богородицы в притворе. После этого она смогла зайти в храм, вскоре приняла причастие и поселилась в пустыне в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

Люди обращались к Марии Египетской за защитой от сглаза и дурных слов. При этом женщины использовали для этого специальный прием — они гладили себя по ягодицам и той же рукой проводили по лицу.

Традиции 14 апреля — Великого вторника:

В этот день церковь вспоминает притчи, рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

На Руси в Страстной вторник люди перебирали одежду в шкафу, прятали зимнюю. Также в этот день принято стирать, гладить, чинить и избавляться от ненужного.

Что категорически нельзя делать 14 апреля в Великий вторник:

запрещено делать уборку;

ругаться в доме;

мужчинам нельзя заниматься физической работой или строить планы — удачи не будет.

Приметы 14 апреля:

сырая погода — к урожаю грибов;

если гром гремит — к ясному теплому лету;

молния сверкает, а грома не видно — будет засушливое лето;

разлив воды — к разнотравью и хорошему сенокосу;

синие облака — к теплой, но влажной погоде;

пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними — к ранней весне.

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