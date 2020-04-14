Иеромонах Высоко-Петровского монастыря прочитал тропарь, который обязательно нужно произнести до священной трапезы.

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Фото, видео: YouTube / Высоко - Петровский Монастырь

Самоизоляция — не помеха священной трапезе во время празднования Пасхи. Это подтверждают представители Русской православной церкви. Лишенные возможности лично посетить храмы, верующие по наставлению патриарха Кирилла могут освятить куличи и пасхи самостоятельно в домашних условиях. Как сделать это правильно, рассказал в интервью 5-tv.ru иеромонах Высоко-Петровского мужского монастыря Феодорит Сеньчуков.

«Освящение — акт сакральный, поэтому в привычном понимании его проводит священник в храме. Но каждый человек при желании сам может осветить любую вещь, в том числе куличи. Это, конечно, не будет тем освящением, которое мы наблюдаем в храме. Но коль скоро нет другой возможности, можно действовать таким образом», — сказал священнослужитель.

По его словам, чтобы благословить снедь, нужно три раза пропеть тропарь Святой Пасхи, на каждом перекреститься и окропить еду святой водой.

Тропарь читается так: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

При окроплении полагается произнести: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно непременно успеть сделать до Пасхи во время страстной недели.

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