🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 апреля, Луна в созвездии Водолея подарит возможность каждому из знаков зодиака изменить жизнь к лучшему. Будьте внимательны к сигналам извне и не упустите свой шанс!

♈ Овен

Овен, сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам побыть в одиночестве и подумать о том, что вас действительно беспокоит. Конечно, отрицание — это легкий способ «избавиться» от проблемы. Но, кажется, это не ваш путь. Примите ванну с аромамаслами, включите любимую музыку и постарайтесь честно поговорить с самим собой. Поверьте, от этого разговора зависит ваше будущее.

Космический совет: не бойтесь прислушаться к внутреннему голосу. Пора что-то менять.

♉ Телец

15 апреля покажется Тельцу днем испытаний. В условиях самоизоляции трудно сосредоточиться и порой кажется, что та или иная ситуация выходит из-под контроля. Однако это не так. Попробуйте отпустить волнение и позвольте себе плыть по течению. Не бойтесь: все задуманное свершится, а проблемы испарятся на глазах. Верьте, вы — в полной безопасности.

Космический совет: перестаньте контролировать всех вокруг. Заполните мысли чем-нибудь полезным.

♊ Близнецы

Близнецы, вы уже давно и безрезультатно стучитесь в одну и ту же закрытую дверь. Кажется, настало время сделать шаг назад и понять, что это не ваша тропинка. Порой бывает трудно отступиться от задуманного, особенно, если были грандиозные планы. Но сегодня нужно сделать глубокий вдох и проанализировать ситуацию. Звезды уверены: вы точно знаете, что нужно делать дальше.

Космический совет: перестаньте игнорировать интуицию. Сердце подскажет, как решить насущную проблему.

♋ Рак

Вселенная имеет удивительное свойство потакать нашим слабостям и не в самом хорошем смысле этого слова. Так, если у вас низкая самооценка, то окружающие только и будут обсуждать ваши недостатки. Однако, когда мы работаем над совершенствованием самого себя, то привлекаем лишь удачу, счастье и благополучие. Рак, помните об этом, когда вдруг вам захочется пожаловаться на свои проблемы. Лучше — займитесь делом и морально подготовьтесь к грядущим переменам. Какие они будут — зависит только от вас.

Космический совет: перестаньте сетовать на плохую судьбу. Сделайте сегодня то, что завтра поможет вам стать безусловным лидером.