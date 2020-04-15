🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 15 апреля, Луна по-прежнему находится в фазе убывания и переместилась в созвездие Водолея. Будьте внимательны: возможно, вас ждет удивительное открытие.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 апреля, Луна в созвездии Водолея подарит возможность каждому из знаков зодиака изменить жизнь к лучшему. Будьте внимательны к сигналам извне и не упустите свой шанс!
♈ Овен
Овен, сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам побыть в одиночестве и подумать о том, что вас действительно беспокоит. Конечно, отрицание — это легкий способ «избавиться» от проблемы. Но, кажется, это не ваш путь. Примите ванну с аромамаслами, включите любимую музыку и постарайтесь честно поговорить с самим собой. Поверьте, от этого разговора зависит ваше будущее.
Космический совет: не бойтесь прислушаться к внутреннему голосу. Пора что-то менять.
♉ Телец
15 апреля покажется Тельцу днем испытаний. В условиях самоизоляции трудно сосредоточиться и порой кажется, что та или иная ситуация выходит из-под контроля. Однако это не так. Попробуйте отпустить волнение и позвольте себе плыть по течению. Не бойтесь: все задуманное свершится, а проблемы испарятся на глазах. Верьте, вы — в полной безопасности.
Космический совет: перестаньте контролировать всех вокруг. Заполните мысли чем-нибудь полезным.
♊ Близнецы
Близнецы, вы уже давно и безрезультатно стучитесь в одну и ту же закрытую дверь. Кажется, настало время сделать шаг назад и понять, что это не ваша тропинка. Порой бывает трудно отступиться от задуманного, особенно, если были грандиозные планы. Но сегодня нужно сделать глубокий вдох и проанализировать ситуацию. Звезды уверены: вы точно знаете, что нужно делать дальше.
Космический совет: перестаньте игнорировать интуицию. Сердце подскажет, как решить насущную проблему.
♋ Рак
Вселенная имеет удивительное свойство потакать нашим слабостям и не в самом хорошем смысле этого слова. Так, если у вас низкая самооценка, то окружающие только и будут обсуждать ваши недостатки. Однако, когда мы работаем над совершенствованием самого себя, то привлекаем лишь удачу, счастье и благополучие. Рак, помните об этом, когда вдруг вам захочется пожаловаться на свои проблемы. Лучше — займитесь делом и морально подготовьтесь к грядущим переменам. Какие они будут — зависит только от вас.
Космический совет: перестаньте сетовать на плохую судьбу. Сделайте сегодня то, что завтра поможет вам стать безусловным лидером.
♌ Лев
Лев, вы полны сил и амбициозны, и это здорово, потому что 15 апреля для вас — лучший день для заключения сделок. Также можно смело строить грандиозные планы, которые претворятся в жизнь в скором будущем. Помните: главное — не унывать.
Космический совет: будьте самим собой. В этом ваша настоящая сила.
♍ Дева
Вдох, выдох — и вот вам уже стало легче. Дева, в последнее время вы взвалили на себя слишком большой груз ответственности. Пришло время с ним распрощаться. Сегодня вы находитесь на распутье. Есть выбор: плыть по течению или рискнуть всем ради светлого будущего. Кажется, вы точно знаете как нужно поступить.
Космический совет: не бойтесь рискнуть, иначе — окажетесь у разбитого корыта.
♎ Весы
Весы, в последнее время вы избегаете общения с людьми. И не только с коллегами по работе, но и с близкими. Возможно, вы боитесь показаться слабым и ранимым? Но ведь настоящие человеческие чувства — это прекрасно. Значит, вы живой. Звезды напоминают: вы необычайно талантливы и обладаете уникальными способностями. Раскройте свою сущность и обретете истинное счастье.
Космический совет: перестаньте избегать людей. Коммуникация — вот что поможет вам добиться успеха.
♏ Скорпион
Бывают дни, когда с самого утра вы чувствуете себя разбитым и даже попытка встать с кровати становится настоящим испытанием. Сегодня же вы, Скорпион — лучшая версия себя, поэтому не стоит упускать момент. Разгребите завалы на работе, приберите в доме и позвоните близким — успейте сделать все по максимуму, пока вас не накрыла волна грусти и печали. Самоизоляция — трудный период. Но пора возвращаться к жизни из затяжной депрессии.
Космический совет: отпустите грустные мысли и займитесь делом. Вам это жизненно необходимо.
♐ Стрелец
Нередко план «А» не срабатывает, и тогда приходится действовать вслепую. Стрелец, если не хотите оказаться в подобной ситуации, составьте подробный сценарий вашего будущего. Возьмите листок, ручку и опишите все проблемы, которые сегодня вас беспокоят. Затем рядом пропишите способы устранения этих маленьких неприятностей. Представьте, что важа жизнь — большая пьеса, где вы — единственный режиссер. Перестаньте быть излишне упрямым и, наконец, подойдите к решению задачи с холодной головой.
Космический совет: учитесь быть гибким. Этот навык позволит вам избежать массу неприятностей.
♑ Козерог
Козерог, помните крылатое выражение: «Без труда, не выловишь и рыбку из пруда»? Это про вас. Вас можно смело назвать стойким оловянным солдатиком. Вам любые трудности нипочем. Однако в последнее время вы совсем разленились, и от того впали в настоящую депрессию. Кажется, у вас накопилось много дел. Так зачем же тянуть?
Космический совет: перестаньте изображать из себя жертву обстоятельств. Ваша жизнь в ваших руках.
♒ Водолей
Водолей, сегодня звезды вам благоволят. Вы точно знаете, как стоит поступить, чтобы решить задачу, изрядно потрепавшую вам нервы. Не бойтесь обрубить все концы. Только это позволит вам избавиться от непосильной ноши. Впереди — счастливая и безмятежная жизнь. Выбор за вами.
Космический совет: довольно быть чересчур осторожным. Дайте понять окружающим, что ваше слово — это закон.
♊ Рыбы
Рыбы, самоизоляция для вас — не повод оставлять дела и жаловаться на судьбу. Вы бесспорно успешны, а вашим лидерским качествам мог бы позавидовать сам Наполеон! Конечно, великие победы — это хорошо, но иногда не помешает вспомнить о собственных желаниях. Позвольте себе сегодня немного расслабиться и помечтать. В гуще событий медитация — лучший способ избежать эмоционального выгорания.
Космический совет: дом — лучшее место для отдыха и восстановления сил. Вам это сейчас действительно нужно.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля.
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