Что нужно сделать в Великую среду Страстной недели

28 апреля для верующих наступает Великая среда, когда до Светлой Пасхи остаются считанные дни. Этот день посвящен земным страданиям Христа. В этот день у примерных хозяек уже должны быть заготовлены все продукты для праздничного застолья в воскресенье и проведена генеральная уборка.

Именно в ночь со вторника на среду к Иисусу Христу пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина и омыла его ноги своими слезами, а голову – миром. Иисус простил ей ее грехи. Это олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник.

В тот же день Иуда предал Христа за 30 сребреников.

Что нельзя делать в Великую среду Страстной недели:

В Великую среду Страстной недели на Руси традиционно было принято воздерживаться от рубки дров, шитья, вязанья. А также было не принятно сквернословить, ссориться и злобствовать. Стоит воздержаться о дурных помыслов и тяжких дум.

Также рекомендуется воздержаться от разнузданного веселья. Не стоит петь, плясать и смеяться. Лучше направить усилия на благие помыслы.

Продолжается Великий пост, а потому даже тем, кто его не соблюдал, стоит воздерживаться от чревоугодия и прочих грехов. Важно очиститься перед одним из самых главных православных праздников.

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Что можно делать в Великую среду Страстной недели:

По возможности нужно сходить в баню или хотя бы в душ, чтобы смыть с себя негативную энергию, ведь впереди — Чистый четверг.

Полезно осмыслить свой жизненный опыт и определить расписание на ближайшее будущее. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой работы.

Сновидения: вещие, и исполниться могут в ближайшие дни. Так как идет Страстная неделя, покойные родственники могут явиться с советами. Чтобы они не говорили, стоит их поблагодарить и тут же помолиться за упокой души.

Приметы: если в Великую среду омыть домашних животных или скот талым снегом с добавлением прошлогодней «четверговой соли», то это убережет их от болезней.