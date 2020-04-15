День памяти Тита Печерского: покойные родные помогут советом в Великую среду

Православный мир 15 апреля чтит память преподобного Тита чудотворца, который в Константинополе с юных лет посвятил себя иноческой жизни. Окончил он свои дни, на долю которых выпало время иконоборческих гонений, в Киеве в 1190 году, а мощи его покоятся в Киево-Печерских Ближних пещерах.

Святой Тит прославился среди современников и потомков даром чудотворения.

Также 15 апреля для верующих наступает Великая среда, когда до Светлой Пасхи остаются считанные дни. В этот день у примерных хозяек уже должны быть заготовлены все продукты для праздничного застолья в воскресенье и проведена генеральная уборка.

Что нельзя делать в этот день:

Не стоит беспокоить начальство или органы власти — с большей долей вероятности эти инициативы пойдут насмарку. Идеально будет заняться «текучкей», в хорошем смысле «не поднимая голову». Сегодня тот день, когда рутинные, но необходимые дела пойдут в копилку. Продолжается Великий пост, а потому даже тем, кто его не соблюдал, стоит воздерживаться от чревоугодия и прочих грехов. Важно очиститься перед одним из самых главных православных праздников.

Что можно делать в этот день:

Полезно осмыслить свой жизненный опыт и определить расписание на ближайшее будущее. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет, вероятнее всего, в позитивном русле. Полезно заняться самообразованием, внедрением новых технологий, даже в быту. Неплохо пойдут дела с недвижимостью, заладится общественная и политическая деятельность. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой работы.

По возможности нужно сходить в баню или хотя бы в душ, чтобы смыть с себя негативную энергию, ведь впереди — Чистый четверг.

Сновидения: вещие, и исполниться могут в ближайшие дни. Так как идет Страстная неделя, покойные родственники могут явиться с советами. Чтобы они не говорили, стоит их поблагодарить и тут же помолиться за упокой души.

Приметы: если теплая ночь — таким и будет лето!

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