Эзотерики рассказали, из каких малышей вырастают дамы со сложным характером.

ТОП-3 имени девочек, многие из которых в будущем становятся тиранами

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Эзотерики утверждают, что имя наделяет своего владельца определенным набором качеств и моделей поведения. Поэтому при наречении ребенка желательно знать о значении имени, особенностях знака зодиака и покровительствующей планеты. Портал Femmie.ru привел три имени девочек, обладательницы которых с детства отличаются трудным характером и нередко вырастают в тиранок.

Александра

Это имя находится под влиянием воинствующего Марса. Его носительница обладает непримиримым нравом, с детства любит командовать даже взрослыми людьми. Она настойчива, прямолинейна, упряма, склонна к конфликтам. Может кричать на других детей в случае неповиновения. При этом Александра — умная, волевая, принципиальная личность. Справедлива, честна и не боится трудностей.

Тамара

Ей покровительствует созвездие Скорпиона — одного из самых сильных и уверенных знаков зодиака — и Плутон, который добавляет Тамаре решительности и настойчивости. Даже будучи ребенком эта девочка независима и самостоятельна, обладает большим эго и стремится к удовлетворению всех своих желаний. При этом всегда знает, чего хочет. Как сильный лидер она напориста и не терпит отказов. В возрасте нередко тиранит домочадцев, оставаясь при этом преданной и любящей женщиной.

Вероника

Принадлежит к знаку Льва и управляема Солнцем, а потому тщеславна и зачастую неуправляема. Маленькой Веронике может не хватать целеустремленности, организованности и дисциплинированности. Она увлекается многими вещами, но не доводит начатое до конца. Не отличается усидчивостью и трудолюбием, зато хорошо манипулирует людьми. Вырастает самоуверенной дамой, которой свойственны капризы и раздражительность, если она не получает желаемого. При этом не лишена обаяния.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП популярных и необычных детских имен в Москве в 2020 году.

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