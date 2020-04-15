Как привязать к себе мужчину и заставить вас боготворить?

Каждым отношениям свойственны периоды, когда чувства остывают, а партнеры постепенно начинают отдаляться друг от друга. Остановить этот процесс и повернуть его в обратную сторону можно, утверждают психологи. Чтобы удержать избранника и привязать его к себе на всю жизнь, женщине следует воспользоваться рядом советов специалистов. Их приводит портал Lisa.ru

Брать ответственность на себя

В отношения нужно вкладываться поровну и делить ответственность пополам. Партнер должен быть уверен, что вы, как и он, готовы быть с ним в горе и в радости. Готовы давать обязательства и выполнять их, не перекладывая впоследствии всю вину за происходящее на него.

Принимать его как есть

Настоящая любовь основывается на принятии. Не нужно стремиться переделать своего мужчину. Вместо этого стоит любить его со всеми достоинствами и недостатками. Ведь идеальных людей в природе не существует.

Быть открытой

Мужчина оценит, если вы честны перед ним и готовы показать себя настоящую. Но не следует путать открытость с распахнутостью и раскрывать партнеру все карты сразу, чтобы у него не пропал интерес. Интригует та женщина, которую всегда хочется узнавать.

Сохранять границы

Когда рамки между двумя людьми стираются, они становятся друг для друга как брат и сестра. Это подавляет сексуальное возбуждение. Небольшое отдаление между возлюбленными может пойти на пользу. Как в хорошем танце смена расстояния придает отношениям перчинку. Но нельзя заигрываться с этим и игнорировать близкого человека — важна золотая середина.

Быть его музой

Мужчина нуждается в даме сердца эмоционально, если она становится источником его вдохновения, верным другом и помощницей. Научитесь гордиться своим возлюбленным и говорить ему слова восхищения. Такую женщину он ни за что не оставит.

Не критиковать

Не нужно страстно доказывать свою правду. Если вы хотите, чтобы все было по-вашему, ищите компромиссы. Не критикуйте, а просите. Не корите, а давайте партнеру понять, что вы на его стороне, готовы поддержать и понять. Тогда и просьбы найдут отклик.

Использовать близость

Чтобы привязать мужчину сексом, важно не дать страсти угасать. Для этого важно не рассказывать партнеру о своих гинекологических проблемах. В постели можно периодически демонстрировать подчинение, чтобы дать ему самоутвердиться, но в разумных пределах. В сексе желательно проявлять инициативу самой и по возможности не отказывать ему, когда им движет желание.

Заниматься собой

Любят тех, кто любит себя. Ищите источники радости и вдохновения, чаще улыбайтесь. Женщина, излучающая здоровье, любовь и притягательность, всегда выглядит сексуально и соблазнительно. Такую обольстительницу мужчина никогда не отпустит ни из своего сердца, ни из жизни.

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