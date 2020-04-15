Чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?

Каждый знак зодиака наделает своего представителя определенным нравом и предпочтениями. Это утверждение относится и к сексу, пишет журнал Cosmopolitan. Астрологи определили, чего ждут от женщины в постели рожденные под своими созвездиями партнеры.

Овен

Любит страсть и эксперименты, охотно попробует что-то новое. Его не смутить и не напугать диковинками из эротического кино. Секс для него — неотъемлемая часть жизни. Поэтому Овен больше всего нуждается в духовном соединении с партнером.

Телец

Несмотря на репутацию домоседа, этот знак считается одним из самых сексуально раскованных. В интимной близости Телец приветствует незаурядность и готов воплощать самые смелые сексуальные фантазии партнерши. Основная потребность Тельца — свобода и возможность делать все так, как ему хочется.

Близнецы

Такой мужчина легкомысленно относится к интимным связям, оставаясь при этом отличным любовником. Не вкладывая в секс эмоциональной нагрузки, он ждет того же от женщины. Для него важнее всего, чтобы близость не подразумевала никаких обязательств.

Рак

Чуткий любовник, который ставит целью секса — удовлетворить женщину. Раку важно, чтобы половой акт был эмоциональным и проходил с человеком, с которым имеется твердая чувственная связь.

Лев

Один из самых требовательных в интимной жизни знаков. Это искушенный в сексе партнер, которого не устраивает стандартный набор постельных радостей. Он хочет, чтобы его вторая половинка все время к чему-то стремилась и развивалась, была роскошной и послушной.

Дева

Этот мужчина в постели может быть довольно привередлив и не стесняться высказывать женщине замечания. Главная сексуальная потребность Девы — чтобы все произошло идеально. Однако это «идеально» по его субъективному представлению.

Весы

Один из самых нуждающихся в сексе знаков. Хорошо разбирается в постельных изысках и стремится проявлять себя в любовных ласках. Ему важно удивлять партнершу своими навыками и получать комплименты. Но главное для такого мужчины — полное понимание партнера.

Скорпион

Представитель этого знака — самый раскованный в сексе. Охотно пробует новое, в том числе самое экстремальное, не видит в этом ничего страшного и ждет того же от партнерши. Ему важно наличие настоящих чувств и отсутствие сексуальных ограничений.

Стрелец

Еще один любитель экспериментов и новизны в сексе. Отличный любовник и стремится доказать это многим женщинам. Зачастую это желание и стремление к разнообразию толкает его на измены. В сексе Стрелец больше всего ценит свободу.

Козерог

Ответственный любовник, который воспринимает секс как боевое задание. Стремится все делать на высшем уровне и постоянно совершенствоваться. Аналогичного стремления все сделать идеально Козерог ждет и от женщины.

Водолей

Легко заманивает в постель, но предпочитает, чтобы дама держалась более стойко и сохраняла загадочность. Предпочитают разнообразие и изобретательность, а главное — искренность в интимных вопросах. Ему важно, чтобы партнерша не таила от него сексуальных фантазий.

Рыбы

Мужчина-Рыбы бережно относится к половой жизни, не стремится ее обсуждать и раскрывать тайн. Секс без чувств для него обесценивается. Ему нужна взаимная симпатия и сохранение интимной сферы как священного таинства.

Ранее 5-tv.ru писал, женщины каких знаков зодиака самые сексуальные?