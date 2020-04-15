Мать десятилетней дочери актера призналась, что он никогда не оказывал должной поддержки своему ребенку.

«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода

Фото: Instagram @gogunskv

Бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro о причинах расставания с артистом. Сейчас она одна воспитывает их общую десятилетнюю дочь Милану и не ждет помощи от отца своего ребенка.

По словам Ирины, она привыкла, что все расходы на развитие малышки ложатся на ее плечи. Ведь именно так все складывалось в последние годы.

«За 10 лет отцовства мы видели его не чаще, чем раз в месяц. В последний раз его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода?!» — заметила Ирина Маирко.

Свадьба пары состоялась только в 2017 году, хотя общий ребенок у них появился в 2010-м. Все это время Ирина и Виталий сходились и расходились, однако все же решили оформить свои отношения, хотя дочь, Милана, была против, вспоминает бывшая жена актера. А после того, как они пошли под венец, начались проблемы с финансами. Артист, так полюбившийся зрителю по роли Кузи из сериала «Универ», оказался неспособен зарабатывать на жизнь семьи.

«У Виталика после свадьбы случилась очередная творческая депрессия, которая затянулась на год. Я пыталась его понять, окружила творческого гения заботой и любовью, а когда у нас закончились деньги, я по своей глупости решила, что муж должен работать. На протяжении целого года наша семья ежедневно наблюдала, как Виталик просыпался в пять вечера, и до девяти утра играл у телевизора в приставку. Мои родители, наблюдая за этим, тихо волновались за наше будущее. Но я, как влюбленная женщина, как мать его ребенка, постоянно оправдывала мужа. Думаю, многие женщины меня поймут», — вспоминает Ирина.

Однако окончательный разрыв случился не из-за денег. Отец семейства должен был подготовить сценарий к новогоднему шоу с участием дочери, но не приложил к этому никаких усилий. Когда мать девочки поняла, что дочь может попасть впросак по вине папаши, начались первые скандалы.

«От бессилия мне хотелось плакать, естественно, начались скандалы, и Виталик решил меня отстранить от дела. Времени до шоу почти совсем не оставалось, а сценария все так и не было. Милана, видя наши ссоры, принимает решение не участвовать в шоу…», — рассказала бывшая жена артиста.

Дальше, по ее словам, Гогунский пытался сам запустить шоу, но, увы, потерпел фиаско. Это стало последней каплей.

«Тогда Виталик задумал делать детское шоу с участием своего персонажа Кузи. Но у него ничего не вышло. Видимо, одного актерского таланта мало, чтобы стать хорошим режиссером и продюсером. Для этого нужны другие качества, которых у Виталика нет. Мы окончательно расстались, и я подала на развод», — заключила мать наследницы актера.

Сегодня дочь Гогунского и Ирины Маирко уже делает первые шаги по карьерной лестнице в качестве певицы. Несмотря на юный возраст, у нее уже множество поклонников и просмотров первых клипов на YouTube-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей.

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