В последние годы в магазинах появилось много готовых наборов для покраски и декорирования яиц к Пасхе. Это быстро и удобно, но в этом году в условиях самоизоляции из-за коронавируса раздобыть такие наборы, возможно, удастся не всем. Вспомнить старинные способы использования натуральных красителей предлагает дизайнер-декоратор Тина Хабарова. Она рассказала 5-tv.ru, как покрасить пасхальные яйца, используя имеющиеся в каждом доме продукты.

Но прежде чем преступить к окрашиванию, яйца нужно помыть с содой, чтобы стереть штамп и убрать загрязнения, тогда краска ляжет гораздо лучше, а затем сварить. Чтобы скорлупа не потрескалась при варке, в воду нужно добавить немножко соли. И еще один секрет: яйца ни в коем случае не должны быть холодными — оптимальна для окрашивания комнатная температура.

Instagram @tinahabarova

Что касается декорирования, то способ покрасить яйца в красно-коричневый цвет с помощью луковой шелухи знают почти все. А вот сделать яйца желтыми можно с помощью куркумы. Придать им оранжевый оттенок поможет паприка, коричневого цвета можно добиться черным чаем или насыщенным раствором кофе. В голубой цвет яйца обычно красят с помощью красно-кочанной капусты или чая каркаде. Фиолетовый достигается с помощью вина, ягод черники или винограда. Зеленый цвет придают крапива и шпинат. А красными яйца сделает свекла.

«Вот основные цвета. Готовые растворы вы можете смешивать между собой, чтобы получить более сложный оттенок. Но природные красители отличаются тем, что все непредсказуемо… Нужно обязательно пробовать и экспериментировать», — пояснила Тина Хабарова.

На странице дизайнера Instagram есть множество интересных советов необычного декорирования пасхальных яиц.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, почему на Пасху красят яйца и как правильно отмечать этот главный христианский праздник.