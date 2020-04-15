До одного из главных православных праздников — Пасхи — осталось всего несколько дней. Простыми и оригинальными способами украсить пасхальные яйца с 5-tv.ru поделилась дизайнер-декоратор Тина Хабарова.

Instagram @tinahabarova

Так, с помощью натурального красителя и обычной бумажной салфетки можно добиться эффекта «драконьего яйца». Для этого только что вынутое из красящего раствора яйцо нужно быстро промокнуть салфеткой. Украсить его потом можно, нанеся блестящую краску, но только обязательно специальную пищевую, или с помощью тонкой фольги, как показано на видео.

«Можно окрасить геометрическим способом… Геометрическим — значит не полностью. Мы оставляем часть белым, погружаем яйцо не полностью в краситель, получаем такой эффект. Можем макнуть еще в другой краситель… Смотрится это очень интересно, необычно, детям очень нравится такая окраска», — рассказала дизайнер, продемонстрировав целый сет окрашенных подобным образом яиц.

Тина Хабарова показала также способ декорировать пасхальные яйца с помощью парафина. Они поучаются в горошек или в полосочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Пасху принято красить яйца и как правильно отмечать этот главный христианский праздник.