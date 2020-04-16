Чистый четверг: что можно и нельзя делать 16 апреля

В этот день 16 апреля христиане чтут память святого Никиты Исповедника. Мученик жестоко страдал за веру в Иисуса Христа.

С ранних лет Никита Исповедник служил в церкви. В пору, когда он вырос и трудился в монастыре, начались гонения христиан. Святого и его сподвижников император того времени приказал заточить в темницу.

Несмотря на мучения, Никита Исповедник продолжал проповедовать слово божие и поддерживал веру в других заключенных. Много лет святой провел в темнице. Там он, благодаря дару Господа, творил чудеса.

После смерти Никиты Исповедника, погребенного на территории Мидикийского монастыря, к его мощам стали приходить верующие, нуждающиеся в исцелении.

Что можно делать 16 апреля

Издревле считалось, что в этот день из спячки выходит водяной. Люди старались как следует попотчевать повелителя водной стихии. Они бросали в реку различные крупы, хлеб и даже куриные потроха. Рыбаки в этот день выливали в водоемы масло и просили о хорошем улове в течение года.

Также 16 апреля все готовятся к светлому празднику Пасхе. В Чистый четверг обязательно нужно провести в доме генеральную уборку, иначе в течение года всю семью будут преследовать неудачи и напасти.

Что нельзя делать 16 апреля

В этот светлый день ни в коем случае нельзя ссориться с близкими. Также не советуют давать деньги в долг кому бы то ни было. Это может грозить бедностью и непредвиденными тратами. Соблюдающим пост не стоит забывать о запрете на мясо, яйца и молочную продукцию.

Приметы 16 апреля

— если лед не пошел на реках — улов весь год будет плохим;

— сильный ветер после полудня — к дождливой весне;

— кошка прикрывает лапкой нос — завтра жди дождь или снег;

— птицы громко поют с утра — днем ожидай ненастья.

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