ТОП-5 женских фраз, после которых мужчина не захочет расставаться ни на минуту

Вы могли познакомиться в кафе или на выставке… Молодой человек показался вам просто идеальным! И отныне вы стремитесь только к одному — заинтересовать понравившегося мужчину, а еще лучше — спровоцировать его на дальнейшие действия. Публикуем пять фраз, которые точно смогут продлить ваше знакомство.

«Что ты об этом думаешь?»

Данный вопрос показывает, что вас интересует мнение мужчины, пишет Femmie.ru. Любому человеку будет приятно, что с ним считаются. Только спрашивайте своего избранника о том, что актуально в настоящий момент. Не надумывайте поводов для обсуждения.

«Надо же! Никогда не слышала об этом»

После такого возгласа любой мужчина «растает», ведь он почувствует свою уникальность. Для представителей сильного пола это очень важный момент. Позвольте ему поверить в то, что только он обладает некими «тайными знаниями». Ему тут же захочется ими с вами поделиться.

«Такие собеседники мне редко встречаются»

Представителям сильного пола нечасто приходится слышать комплименты в свой адрес. Порадуйте ими своего собеседника. Похвалите избранника за умение вести беседу и за то, что с ним можно легко и непринужденно обсуждать различные вещи. Благодаря этому, вы ему запомнитесь. Только не стоит так говорить, если в реальности молодой человек «набрал в рот воды». Это может показаться издевкой.

«Рада, что мы познакомились»

Главное произнесите эту фразу искренне. Взгляните ему прямо в глаза и улыбнитесь. Если мужчина умный — он поймет, что вы заинтересованы в продолжении знакомства и постарается вас не упустить.

«Жаль, что сегодня не успели о многом поговорить»

Эта фраза что-то вроде контрольной проверки. Бросьте ее мимоходом, непринужденно, как будто бы от скуки перед самым окончанием свидания. Во-первых, это даст возможность стеснительному молодому человеку пригласить вас еще на одну встречу. Во-вторых, если мужчина на эти слова никак не отреагирует, то, возможно, вам с ним просто не по пути.

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