Ограничительные меры в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за COVID-19

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Вплоть до победы над коронавирусом жителям столицы, при выходе из дома, необходимо иметь при себе разрешение на передвижение по городу. Тех, кто пренебрегает ограничительными мерами на фоне распространения новой болезни, ожидает денежный штраф. Санкт-Петербург ужесточение мер профилактики коронавируса пока что миновало.

В то же время некоторые жители нарушают режим самоизоляции. В Петербурге речь идет не только о подростках, собирающихся компанией для игры в футбол. В числе нарушителей самоизоляции простые верующие, которые заполонили храмы культурной столицы в Вербное воскресенье. И те, и другие в равной степени пошли против ограничительных мер, установленных властями в борьбе с распространением коронавируса в городе.

5-tv.ru выяснил, какие ограничительные меры введены в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса и к чему приведет осознанное нарушение режима самоизоляции без уважительной причины.

Коронавирус закрыл кинотеатры, салоны красоты и даже детские площадки. Известия / Дмитрий Коротаев

В конце марта президент Владимир Путин объявил о введении ограничительных мер по всей стране, направленных на профилактику дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Позже Владимир Владимирович заявил о предоставлении главам регионов дополнительных полномочий. С их помощью губернаторы могут самостоятельно прибегать к мерам против распространения коронавируса, ориентируясь на специфику развития ситуации на их территории. Исключением не стал и Петербург.

Ограничительные меры из-за коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Введенные ограничительные меры в Северной столицы действуют во всех районах города. К примеру, тем, кто живет один, ношение маски на улице — обязательно. При этом медицинскую маску легко сделать дома своими руками.

Кроме всего прочего, отменена диспансеризация и показано провести дезинфекцию жилых домов, детских площадок, рабочих мест и тому подобное. Одно из самых важных ограничительных мер против борьбы с коронавирусом — контроль прикосновений к лицу и прочим поверхностям. Также в период эпидемии нового коронавируса необходимо иметь при себе покупной или изготовленный в домашних условиях антисептик.

Вместе с тем специалисты настоятельно рекомендуют ограничить социальные контакты. В период эпидемии коронавируса COVID-19 петербуржцам необходимо проявить сознательность и с пониманием отнестись к введенным ограничительным мерам против дальнейшего распространения недуга по городу.

Российские школы закрылись в период эпидемии коронавируса. globallookpress.com / Jochen Tack;

Ограничения для детей и родителей

В апреле более 90% российских школ перешли на дистанционное обучение.

В рамках противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции по городу, родителям необходимо ограничить продолжительность прогулок с детьми. Кроме того, запрещается посещать детские и спортивные площадки. Исследования показывают, что новый коронавирус остается на металлических поверхностях сроком до нескольких дней при комнатной температуре. При этом высокая влажность продлевает срок жизни болезнетворных микроорганизмов.

Ограничения для неработающих пожилых в самоизоляции

Петербуржцам старше 65 лет, в качестве профилактики нового коронавируса, необходимо отказаться от выхода на улицу до 30 апреля 2020 года, потому как они находятся в зоне риска по COVID-19.

Всем тем пожилым жителям города, кто не нарушает режима самоизоляции, предоставляется единоразовая выплата в размере двух тысяч рублей, а также бесплатные лекарства и медицинские изделия.

При появлении признаков ОРВИ, не идите в поликлинику — это предотвратит распространение коронавируса среди случайных знакомых. В качестве ограничительных мер против COVID-19 рекомендуется вызвать врача на дом.

За помощью в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и оплате коммунальных услуг, обращайтесь к близким или социальным службам. При взаимодействии с другими людьми ограничьтесь дистанцией в полтора метра.

Регулярно проветривайте квартиру и делайте влажную уборку.

В зоне риска заболеть новым коронавирусом люди старше 60 лет. ТАСС / Nathan Denette

Ограничения для взрослых и подростков в нерабочий период

До конца апреля в Петербурге запрещено проведение массовых спортивных, публичных, зрелищных и культурных мероприятий. Также рекомендовано не просто ограничить, но отказаться от посещения мест с высокой плотностью людей в рамках проведения досуга.

В рамках борьбы против распространения коронавирусной инфекции в городе петербуржцам предписано как можно реже покидать свои дома. Исключением может стать визит в аптеку, продуктовый магазин или выгул собаки. В последнем случае рекомендуется ограничить маршрут прогулки придомовой территорией.

После прихода домой продезинфицируйте антисептиком дверные ручки.

Регулярно проветривайте квартиру и делайте влажную уборку дома.

При посещении мест массового скопления людей типа продуктовых магазинов или общественного транспорта, необходимо ограничить контактирование с предметами различных поверхностей, не допустить прикосновения рук к лицу, а также соблюдать дистанцию с людьми от полутора метров.

Откажитесь от употребления еды из общей тары и не используйте одноразовые носовые платки и медицинские маски повторно.

Ограничения для трудящихся во время эпидемии коронавируса

Дезинфицируйте рабочее место.

Придя домой, обязательно мойте руки с мылом.

Ограничьте прикосновения к различным поверхностям.

Не покидайте дом без острой необходимости.

Ограничения для вернувшихся из-за границы петербуржцев

Самоизолируйтесь сроком на 14 дней. В случае заболевания коронавирусом COVID-19 его симптомы проявятся в виде повышенной температуры, кашля, чихания и затрудненного дыхания. Однако медики предупреждают, что такие симптомы характерны и для сезонной ОРВИ.

Тем не менее при появлении первых признаков заболевания гриппа необходимо ограничить контакты с окружающими и выходить на улицу исключительно в период, когда на улице меньше всего людей.

При появлении симптомов COVID-19 вызывайте врача на дом. globallookpress.com / Jeremy Maude

Штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге

В начале апреля власти города на Неве приняли закон о штрафовании нарушителей режима самоизоляции. Мера направлена на повышение сознательности граждан и предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди населения.

От четырех до пяти тысяч рублей — физические лица.

До 500 тысяч рублей — юридические лица.

Штрафы распространяются на здоровых петербуржцев. В случае обнаружения коронавируса COVID-19 у гражданина, он отправляется на карантин, за пренебрежение которым нарушителю грозит уголовная ответственность.

На каком основании

Согласно закону о введении штрафов за нарушение режима повышенной готовности, подписанному губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Нарушение самоизоляции без острой необходимости влечет к денежному штрафу. Известия / Дмитрий Коротаев

Штрафы за нарушение самоизоляции в Ленобласти

От одной до тридцати тысяч рублей — для физических лиц.

От ста до трехсот тысяч рублей — для юридических лиц.

Штрафы за нарушение самоизоляции распространяются на здоровых граждан. В случае подтверждения у больного коронавирусной инфекции COVID-19 возможно введение уголовной ответственности.

На каком основании

Согласно статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, действующей при вводе ЧС или режима повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru писал о проверке петербургских магазинов на товары первой необходимости.