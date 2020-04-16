По словам председателя Совета Федерации, пока нет предпосылок для отмены майских праздников.

Матвиенко: Решение о дате парада Победы будет принято в ближайшие дни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дата парада Победы в Москве будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. По ее словам, решение правительства по поводу проведения торжественного мероприятия будет принято в ближайшие дни.

«Масштабный парад победы состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом», — пояснила Матвиенко.

Она также добавила, что сейчас предпосылок для отмены майских праздников нет.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что в настоящий момент с учетом эпидемиологической обстановки рассматриваются различные варианты по поводу даты проведения парада. Представитель Кремля призвал граждан дождаться решения Владимира Путина по этому вопросу.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что обращение российских ветеранских организаций Владимиру Путину с просьбой об отмене парада Победы в Москве до стабилизации ситуации с коронавирусом будет рассмотрено.

В тексе сказано, что в настоящий момент гарантировать безопасность проведения такого масштабного мероприятия невозможно, поэтому было бы разумно его отменить и перенести на более поздний срок.

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