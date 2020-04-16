Православный священнослужитель Стефан Домусчи рассказал 5-tv.ru о единственном запрете, который существует для пасхальной трапезы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

До праздника Пасхи осталось совсем немного времени, и многие православные уже готовят угощения для праздничной трапезы. Что должно быть на столе и в Пасху, и как правильно разговляться после самого долгого поста 5-tv.ru рассказал священнослужитель, декан миссионерского факультета Российского православного университета и преподаватель Московской духовной академии Стефан Домусчи.

По его словам, традиционные блюда — это кулич, крашеные яйца и творожная пасха. Но важно, подчеркивает священник, чтобы пасхальная трапеза, уже не постная, а скоромная, начиналась после литургии. Чтобы человек молился и причащался вместе со всеми, а уже потом разговлялся. При этом, если отойти от религиозной и обратиться к практической составляющей вопроса, пища не должна быть тяжелой. Особенно если человек постился первый раз, выходить из поста нужно постепенно. Каких-то ограничений, чтобы чего-то нельзя было есть за пасхальной трапезой, не существует. Единственное, чего нельзя делать на Пасху — это продолжать поститься.

«Человек, который продолжает поститься на Пасху, он отказывается разделить со всеми радость о воскресении Христовом. Поэтому хотя бы яйцо пасхальное или какую-нибудь молочную пищу он должен поесть, чтобы вместе со всеми разделить эту пасхальную радость. Но опять же я хотел бы подчеркнуть, что эта пищевая тематика — она глубоко вторична, она в другом плане. В первую очередь речь идет о причастии, об участии в литургии», — объяснил священник.

Ранее 5-tv.ru поделился секретом приготовления самой вкусной сырной пасхи от именитого шеф-повара — серебряного призера отборочного турнира на кулинарный кубок мира в Люксембурге Анатолия Крюкова.

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