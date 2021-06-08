Полный релакс: Звуки для расслабления и снятия стресса

В потоке негативной информации у многих людей не только начинают шалить нервы, но и появляется стресс. В ход идут все виды методов расслабления: начиная от вкусной еды и заканчивая лекарственными препаратами. Но как можно добиться чувства безмятежности и спокойствия, чтобы не навредить фигуре и организму в целом?

5-tv.ru собрал видео с самыми успокаивающими звуками. Выбирайте то, что вам нравится, включайте и расслабляйтесь.

Звуки костра

Огонь присутствовал в жизни людей всегда и играл немаловажную роль в быту. Древние люди использовали его в охоте, приготовление пищи и обогреве. Расслабляющий эффект во времяпровождения возле костра и камина — следствие эволюционного приспособления человека к огню.

Также был проведен опыт, в ходе которого выяснилось, что нахождения возле камина и костра вызывает чувство релаксации, снижает артериальное давление и отвлекает от общественного воздействия. На человека положительно воздействует не только тепло и цвет, но и треск поленьев, запах и искры.

Звуки воды

О воде мы часто слышим, что на нее можно смотреть также бесконечно, как и на огонь. Заворожить может не только вид ручья или водопада, но и звуки разбивающейся воды об скалы и камни.

Вы можете выбрать любой подходящий шум: море, река, ручей, водопад, дождь и даже вода в душе. Психологи часто используют звуки воды на своих сеансах, а те, кто практикует медитации, включают их фоном.

Пение птиц

Согласитесь, когда вы слышите пение птиц, на душе становится теплее и появляется солнечное настроение. Некоторые ставят щебетание пернатых себе на будильник, чтобы было приятнее просыпаться утром.

Трели певчих птиц благоприятно воздействует на психическое состояние человека. Известно, что пение жаворонка поднимает настроение, а стрижа — расслабляет. Голоса черных дроздов помогают людям, страдающим гипертонией и мигренью. Но не обязательно слушать птиц в зависимости от своего состояния. Послушайте разных птиц и подберите себе голос той, который вам понравился больше всего.

Шелест листвы

Кто не любит прогуляться по осеннему парку? Шелест опавших листьев расслабляет, создает ощущение безмятежности и благополучия.

Психологи советуют совершать прогулки по опавшей листве, чтобы расслабиться. Это отличная терапия на свежем воздухе, но если такой возможности нет, то можно послушать шелест листвы и интернете.

Мурчание кошки

Кошки сами по себе очень милые существа, которые доставляют человеку одно удовольствие. Но их главный инструмент отнюдь не милые глазки, а мурчание. Это не только приятный умиротворяющий звук, но и знак того, что кошка вас любит и выражает благодарность.

Обычно кошки мурчат на частотах между 50 и 150 герц, так они могут выражать как удовольствие, так и просьбу их покормить. На частотах от 20 до 140 герц пушистые способны лечить себя и тех, кто находится рядом. На людей мурчание воздействует в качестве средства для снижения тревоги.

Хруст снега

Еще один подарок от природы — хруст или скрип снега. Прослушивая эти звуки, вспомните, как приятно пройтись в начале зимы по первым сугробам, а особенно в валенках.

Ассоциации с зимой и морозной свежестью очищают разум от негативных эмоций и поднимают настроение.

Включайте эти видео в любое время, когда захотите расслабиться и отвлечься от рутины. Лайфхак для тех, кто в самоизоляции — наденьте наушники и отдохните от домочадцев или послушайте эти звуки всей семьей.