🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 апреля, убывающая Луна по-прежнему находится в знаке Водолея. Сегодня важно избегать ссор и конфликтов, чтобы не спровоцировать негативную реакцию Вселенной. Астрологи утверждают, что это время как нельзя лучше подходит для любой умственной и творческой деятельности.

♈ Овен

Овен, звезды предупреждают: не поддавайтесь на уговоры собственной лени и начните заниматься делами. Конечно, в самоизоляции вы привыкли спать до обеда и слоняться без толку из угла в угол, однако пора возвращаться к нормальной жизни. Вполне вероятно, что сегодня вам придут в голову интересные идеи, о которых вам тут же захочется рассказать друзьям и коллегам. Но с этим лучше повременить. А вот отказывать себе в удовольствии устроить романтический ужин вечером не стоит.

Космический совет: перестаньте лениться. Вас ждут великие дела!

♉ Телец

Один философ сказал: «Успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении». Кажется, Телец, вам стоит прислушаться к его словам. В последнее время вы пребываете в тревожном состоянии, однако настало время избавиться от страхов. Звезды утверждают: пока все идет по благоприятному сценарию, так что вам не стоит переживать о делах на работе или домашних сиюминутных проблемах. Взбодритесь! Сегодня вам предстоит принять судьбоносное решение, и лучше сделать это в хорошем расположении духа.

Космический совет: оставьте все переживания. Вы двигаетесь в правильном направлении.

♊ Близнецы

Близнецы, 17 апреля для вас — трудный день. Сегодня вы будете полностью погружены в работу и домашние дела. Вполне возможно, вам предстоит пережить и конфликт с близкими людьми. Однако, чтобы свести к минимуму риск стать жертвой обстоятельств, звезды советуют принимать все решения с холодной головой и трижды подумать, прежде чем что-нибудь сказать собеседнику. Будьте терпимы и тогда вам удастся без потерь пережить это сложное время.

Космический совет: соберитесь. Наступил сложный период, но вы обязательно справитесь.

♋ Рак

Рак, вы, наверное, давно мечтали о том дне, когда сможете претворить в жизнь все свои желания. Он, наконец, настал! Сегодня вы будете полны сил и энергии, но главное — направить их в правильное русло. Звезды советуют: настойчивость и дисциплина помогут вам добиться головокружительного успеха!

Космический совет: не бойтесь принимать сложные решения. Сегодня вы будете на высоте.