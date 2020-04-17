Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины

Психологи советуют: чтобы выйти замуж за богача и купаться в бриллиантах, нужно следить за собой. И это правило касается не только внешности. Одной привлекательности недостаточно, если дама планирует довести дело до свадьбы. Для этого стоит придерживаться определенных моделей поведения. Портал Wday.ru привел пять типов женщин, которых чаще всего выбирают в жены миллиардеры.

Недотрога

Богатые мужчины по натуре завоеватели. Им неинтересны легкодоступные девушки. Запретный плод сладок, поэтому больше шансов привлечь внимание состоятельного ухажера у той, что в первый вечер знакомства лишь позволит проводить себя до дома. Отказывать нужно тактично и с легким флиртом, намекая на возможное продолжение. По такому принципу нашла свое счастье с принцем сказочная Золушка.

Стерва

Есть мнение, что мужчины любят стерв. Но важно понимать, что стерва — не озлобленная дама, а, напротив, милая девушка. Сладкая, как плод, внутри которого скрыта твердая косточка. Она расставляет любовные сети таким образом, что мужчина сам готов оказаться в них. Считается, что представители сильного пола не влюбляются по собственному желанию, поскольку стремятся быть свободными. Встречая стерву, они думают о короткой интрижке и сами не замечают, как попадают под ее чары.

Прелестница

Чтобы покорить миллиардера, не обязательно быть первой красоткой. Но важно верить в собственную неотразимость. Сперва стоит убедить в своей привлекательности себя, и со временем с этим согласятся окружающие. По такому принципу в свое время действовала Мерилин Монро. Богатые люди не обращают внимание на тех, кто не любит себя. У закомплексованных особ нет шанса завоевать обеспеченного мужчину.

Интеллигентка

Женами богачей чаще становятся образованные, умные и воспитанные дамы. Жена создателя Google Ларри Пейджа когда-то покорила его научными успехами в области биомедицинской информатики. А главу Louis Vuitton Moet Hennessy Бернарда Арно в свое время пленила пианистка Элен Мерсье. Чем больше навыков и талантов имеет женщина, тем больше у нее шансов обратить на себя внимание олигарха.

Папина дочка

Отношения с противоположным полом во многом зависят от того, как к девушке относился ее отец. Если папа сумел внушить малышке, что она лучшая, ее подсознательная уверенность в этом будет действовать на мужчин как приворотное зелье. Психологи считают, что у папиных дочек гораздо больше шансов удачно выйти замуж, даже если их внешность не соответствует общепринятым идеалам.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен женщин, из которых получаются лучшие жены.