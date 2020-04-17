Врач объяснил, почему люди с ожирением тяжело переносят коронавирус

Люди, страдающие ожирением, тяжелее переносят коронавирус. Как рассказал 5-tv.ru врач терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов, это обусловлено тем, что лишняя масса тела затрудняет дыхание человека, особенно во сне. Это ведет к снижению количества кислорода в крови, а потому для полных людей опасны любые заболевания, связанные с повреждением легких.

«Коронавирус поражает ткань легкого и в результате нарушается газообмен. Это нарушение перехода кислорода из воздуха в кровь. У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Особенно это ярко выражено, когда человек спит. Естественно, люди к этому адаптируются, но, если это сопровождается коронавирусной инфекцией, у них сильно снижается содержание кислорода в крови, и начинают страдать ткани и органы. Развивается легочная недостаточность, требующая уже искусственной вентиляции легких. Поэтому даже легкое повреждение ткани легкого для них очень тяжело переносится», — объяснил медик.

Однако эти проблемы решаемы, успокоил Кудинов. И во время пандемии, и в обычной жизни людям с ожирением следует проходить обследования, которые позволяют выявить нарушения дыхания и исправить их с помощью специальной терапии.

«Мы проводим респираторное мониторирование, в ходе которого пациент спит у себя дома с нашим аппаратом. Регистрируется количество кислорода в крови, глубина дыхания, есть ли у человека остановки дыхания во сне. Если мы их обнаруживаем, можно начинать лечить так, как во всем мире и принято. Это либо кислородная терапия, либо неинвазивная искусственная вентиляция легких во время сна. Данная методика будет полезна таким пациентам не только во время коронавируса, но и в обыденной жизни», — подчеркнул врач.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев заболевания коронавирусом. Летальных исходов — 273. Выздоровели 2 590 человек. Всего на территории страны проведено почти два миллиона тестов на COVID-19. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие симптомы и признаки коронавируса проявляются у взрослых и пожилых людей.

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