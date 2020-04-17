Полицейский обвинил жительницу Сахалина в нарушении карантина, перепутав с другой женщиной

Жительница Южно-Сахалиска пожаловалась на полицейского, который привлек ее к ответственности за нарушение карантина, перепутав с другим человеком. Как рассказала в интервью 5-tv.ru девушка, в отношении которой составили протокол, сотрудник МВД ссылался на данные камеры видеонаблюдения комплекса «Безопасный город», однако на кадрах был запечатлен кто-то другой.

«2 апреля 2020 года сотрудник МВД приехал ко мне домой и предъявил обвинение в том, что я якобы нарушила карантин и предъявил фотографию женщины лет 40 в очках, брюнетки, на которую я явно непохожа. <…> Мною было написано несколько жалоб: одна — на неправомерные действия сотрудника, в прокуратуру и УМВД Южно-Сахалинска. Сейчас рассматривается мое дело. Также мы подали апелляцию в областной суд Южно-Сахалинска», — пояснила жительница Южно-Сахалинска.

Она добавила, что в протоколе, который составил правоохранитель, были данные, противоречащие реальным сведениям.

«В постановлении суда написано, что я приехала из Москвы, но я приехала из Екатеринбурга. Также написано, что я не явилась на судебное слушание, но я не могла выйти, потому что у меня есть предписание, где сказано, что я не могу выходить из дома в течение 14 дней после прилета», — пояснила девушка.

В свою очередь, в администрации Южно-Сахалинска отметили, что в случае ошибки полицейского, основывающегося на данных системы распознавания лиц аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», гражданин вправе оспорить предъявленное обвинение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительницу Нижегородской области, нарушившую режим самоизоляции и уснувшую пьяной на улице, арестовали на пять суток.