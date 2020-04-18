ТОП-7 ошибок женщин, из-за которых они никогда не выйдут замуж

Проанализировав поведение женщин, психологи составили список из их привычек, которые отталкивают мужчин и, как следствие, мешают представительницам прекрасного пола выйти замуж. О том, что нужно в себе изменить, чтобы привлечь внимание достойного кавалера, рассказал журнал «Лиза».

Завышенная самооценка

Хотя некоторым может казаться, что высокомерные женщины более желанны для мужчин, на самом деле это вовсе не так. Зачастую потенциальные партнеры боятся познакомиться с теми, кого точно не смогут удивить. Представителям сильного пола важно знать, что они смогут оправдать ожидания своей спутницы и сделать ее счастливой. В противном случае они не захотят строить отношения.

Самостоятельность

Мужчин отпугивает, когда в отношениях женщины занимают их позицию. Например, если дама сама прилично зарабатывает, содержит родителей и никогда не позволяет своему возлюбленному решить что-то за двоих, он перестает чувствовать себя на своем месте и теряется.

Желание казаться жертвой

Ничуть не лучше, если женщина при любой ситуации играет роль жертвы и постоянно намекает своему кавалеру, что недостойна его любви. Такие особы нередко остаются брошенными, потому что совсем не понимают как нужно общаться с противоположным полом. Важно ценить себя и никогда не унижаться.

Вызывающий стиль одежды

Некоторым кажется, что наряды с глубоким декольте и мини-юбки — это крайне привлекательно, однако у мужчин свое мнение на этот счет. Они ни за что не возьмут в жены женщину, которая одевается вульгарно. С такой им будет стыдно появиться в обществе и невозможно растить детей.

Сравнение всех кавалеров с бывшим парнем

Если женщина никак не может забыть своего бывшего ухажера, то это может испортить всю ее жизнь. Претендентов на звание мужа будет отталкивать, если их дама постоянно устраивает «экскурсии» по прошлым отношениям и намекает на недостатки нового возлюбленного.

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